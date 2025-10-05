1 órája
Borsod rejtett veszélyei – 5 gyönyörű, de kockázatos természeti hely, ahol nem árt az óvatosság
Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyarország egyik legváltozatosabb és legszebb térsége – de a gyönyörű tájak néha veszélyeket is rejtenek. Összegyűjtöttük Borsod 5 legveszélyesebb természeti helyét, ahol a természet szépsége és ereje egyszerre érezhető.
Bél-kő káprázatos helyszín, ugyanakkor Borsod 5 legveszélyesebb természeti helyének egyike is
Forrás: Facebook/Északi-középhegység vándorai
Fotó: Béres Ilona
Meredek sziklafalak, elhagyott bányatavak és vadregényes völgyek várják a kalandvágyókat – ám ezek a helyek csak akkor biztonságosak, ha megfelelően felkészülünk rájuk. Az AI tényekből és adatokból dolgozik, így nem volt számára túlságosan nehéz listázni azt az öt helyet, ahol szerinte a leginkább veszélynek vagyunk kitéve túrázóként. Íme Borsod 5 legveszélyesebb természeti helye, az interneten fellelhető a statisztikák szerint!
- Boldogkőújfalui Kőtenger – ahol a sziklák nem mindig stabilak
A Zemplén szívében, Boldogkőújfalu határában található a híres Kőtenger, amely különleges formájú szikláival és kilátásával vonzza a túrázókat. A látvány lélegzetelállító, de a terep csúszós és instabil lehet, főleg eső után. A kőomlások és mozgó kövek miatt fokozott figyelem szükséges – túrabakancs, térkép és hűvös fej elengedhetetlen.
- Telekes-völgy – a Rudabányai-hegység vad oldala
A Telekes-völgy Borsod egyik legrejtettebb gyöngyszeme, ugyanakkor a legnehezebben bejárható völgyei közé tartozik. A patak menti ösvények, meredek emelkedők és sűrű erdők könnyen próbára teszik a kirándulókat. Itt nem ritka az eltévedés, és vihar után az utak is gyorsan járhatatlanná válhatnak. Aki ide indul, készüljön feltöltött telefonnal, megfelelő felszereléssel és túratárssal.
- Miskolc környéki bányatavak – a tiltott fürdőzés csapdája
A nyári hőségben sokan keresik fel a Miskolc környéki elhagyott bányatavakat, ám ezek a vizek nem kijelölt fürdőhelyek.
- Hirtelen mélyülő aljzat,
- ismeretlen akadályok,
- hideg vízrétegek
– mind-mind halálos veszélyt rejthetnek. Évente több baleset is történik itt, mert a tükörsima víz megtévesztő biztonságérzetet ad. Csak ellenőrzött, kijelölt strandokon fürödj!
4. Bükki-szurdokok és hegyoldalak – amikor a természet próbára tesz
A Bükk Nemzeti Park szurdokai – mint a Szalajka-völgy vagy a Bél-kő környéke – a megye legnépszerűbb kirándulóhelyei. A meredek, karsztos szakaszokon viszont elég egy megcsúszás, és súlyos sérülés lehet a vége. A sziklák nedvesen rendkívül csúszósak, a mellékutak pedig kevésbé jelzettek. A túrabakancs, a figyelem és a józan önismeret itt is életet menthet.
5. Hátrahagyott bányaterületek – rejtett aknák és omlásveszély
Borsod ipari múltja számos elhagyott bánya- és külfejtés-területet hagyott maga után, különösen Rudabánya és környéke táján. Ezek a helyek gyakran látványosak, fotózásra csábítóak, de a laza talaj, az elrejtett üregek és az omlásveszély miatt rendkívül kockázatosak. A lezárt területeket soha ne közelítsd meg – a tiltótábla itt nem dísz, hanem életmentő figyelmeztetés.
5 borsodi, abaúji és zempléni étel, amik az AI személyes kedvencei – bár kóstolni nem tud, elmondta mi alapján választott
Borsod 5 legveszélyesebb természeti helye mágnesként vonzza a kirándulókat - A természetet tisztelettel járd!
Borsod gyönyörű vidékei minden évszakban páratlan élményt nyújtanak, de a szépség mellett ott a veszély is. A megfelelő felkészülés – jó cipő, időjárás-ellenőrzés, víz, térkép és társ – mind hozzátartozik a biztonságos kiránduláshoz. Ha figyelünk, a természet nem ellenségünk, hanem szövetségesünk lesz az élményekben.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Ez az 5 borsodi település maga a kánaán, a tutiba születtél, ha itt laksz – állítja az AI, de igaza van?
Így fűtesz a klímáddal? Lassan ölöd meg a készüléket az enyhe időszakban, plusz még az energiát is zabálja
Ha ezek a káprázatos fotók nem hozzák meg a kedvét az őszi Lillafüredhez, akkor semmi!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!