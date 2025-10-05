Borsod rejtett veszélyei – 5 gyönyörű, de kockázatos természeti hely, ahol nem árt az óvatosság

Meredek sziklafalak, elhagyott bányatavak és vadregényes völgyek várják a kalandvágyókat – ám ezek a helyek csak akkor biztonságosak, ha megfelelően felkészülünk rájuk. Az AI tényekből és adatokból dolgozik, így nem volt számára túlságosan nehéz listázni azt az öt helyet, ahol szerinte a leginkább veszélynek vagyunk kitéve túrázóként. Íme Borsod 5 legveszélyesebb természeti helye, az interneten fellelhető a statisztikák szerint!

Borsod 5 legveszélyesebb természeti helye listáján ott a vadregényes Telekes-völgy Forrás: ANPI

Boldogkőújfalui Kőtenger – ahol a sziklák nem mindig stabilak

A Zemplén szívében, Boldogkőújfalu határában található a híres Kőtenger, amely különleges formájú szikláival és kilátásával vonzza a túrázókat. A látvány lélegzetelállító, de a terep csúszós és instabil lehet, főleg eső után. A kőomlások és mozgó kövek miatt fokozott figyelem szükséges – túrabakancs, térkép és hűvös fej elengedhetetlen.

Telekes-völgy – a Rudabányai-hegység vad oldala

A Telekes-völgy Borsod egyik legrejtettebb gyöngyszeme, ugyanakkor a legnehezebben bejárható völgyei közé tartozik. A patak menti ösvények, meredek emelkedők és sűrű erdők könnyen próbára teszik a kirándulókat. Itt nem ritka az eltévedés, és vihar után az utak is gyorsan járhatatlanná válhatnak. Aki ide indul, készüljön feltöltött telefonnal, megfelelő felszereléssel és túratárssal.

Miskolc környéki bányatavak – a tiltott fürdőzés csapdája

A nyári hőségben sokan keresik fel a Miskolc környéki elhagyott bányatavakat, ám ezek a vizek nem kijelölt fürdőhelyek.

Hirtelen mélyülő aljzat,

ismeretlen akadályok,

hideg vízrétegek

– mind-mind halálos veszélyt rejthetnek. Évente több baleset is történik itt, mert a tükörsima víz megtévesztő biztonságérzetet ad. Csak ellenőrzött, kijelölt strandokon fürödj!



4. Bükki-szurdokok és hegyoldalak – amikor a természet próbára tesz

A Bükk Nemzeti Park szurdokai – mint a Szalajka-völgy vagy a Bél-kő környéke – a megye legnépszerűbb kirándulóhelyei. A meredek, karsztos szakaszokon viszont elég egy megcsúszás, és súlyos sérülés lehet a vége. A sziklák nedvesen rendkívül csúszósak, a mellékutak pedig kevésbé jelzettek. A túrabakancs, a figyelem és a józan önismeret itt is életet menthet.

