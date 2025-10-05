október 21., kedd

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyarország egyik legváltozatosabb és legszebb térsége – de a gyönyörű tájak néha veszélyeket is rejtenek. Összegyűjtöttük Borsod 5 legveszélyesebb természeti helyét, ahol a természet szépsége és ereje egyszerre érezhető.

Bahor-Juhász Ágnes
Borsod rejtett veszélyei – 5 gyönyörű, de kockázatos természeti hely, ahol nem árt az óvatosság

Bél-kő káprázatos helyszín, ugyanakkor Borsod 5 legveszélyesebb természeti helyének egyike is

Forrás: Facebook/Északi-középhegység vándorai

Fotó: Béres Ilona

Meredek sziklafalak, elhagyott bányatavak és vadregényes völgyek várják a kalandvágyókat – ám ezek a helyek csak akkor biztonságosak, ha megfelelően felkészülünk rájuk. Az AI tényekből és adatokból dolgozik, így nem volt számára túlságosan nehéz listázni azt az öt helyet, ahol szerinte a leginkább veszélynek vagyunk kitéve túrázóként. Íme Borsod 5 legveszélyesebb természeti helye, az interneten fellelhető a statisztikák szerint!

Borsod 5 legveszélyesebb természeti helye
Borsod 5 legveszélyesebb természeti helye listáján ott a vadregényes Telekes-völgy Forrás: ANPI 
  1. Boldogkőújfalui Kőtenger – ahol a sziklák nem mindig stabilak 
    A Zemplén szívében, Boldogkőújfalu határában található a híres Kőtenger, amely különleges formájú szikláival és kilátásával vonzza a túrázókat. A látvány lélegzetelállító, de a terep csúszós és instabil lehet, főleg eső után. A kőomlások és mozgó kövek miatt fokozott figyelem szükséges – túrabakancs, térkép és hűvös fej elengedhetetlen.
     
  2. Telekes-völgy – a Rudabányai-hegység vad oldala
    A Telekes-völgy Borsod egyik legrejtettebb gyöngyszeme, ugyanakkor a legnehezebben bejárható völgyei közé tartozik. A patak menti ösvények, meredek emelkedők és sűrű erdők könnyen próbára teszik a kirándulókat. Itt nem ritka az eltévedés, és vihar után az utak is gyorsan járhatatlanná válhatnak. Aki ide indul, készüljön feltöltött telefonnal, megfelelő felszereléssel és túratárssal.
     
  3. Miskolc környéki bányatavak – a tiltott fürdőzés csapdája
    A nyári hőségben sokan keresik fel a Miskolc környéki elhagyott bányatavakat, ám ezek a vizek nem kijelölt fürdőhelyek. 
  • Hirtelen mélyülő aljzat, 
  • ismeretlen akadályok, 
  • hideg vízrétegek 

– mind-mind halálos veszélyt rejthetnek. Évente több baleset is történik itt, mert a tükörsima víz megtévesztő biztonságérzetet ad. Csak ellenőrzött, kijelölt strandokon fürödj!
 

4. Bükki-szurdokok és hegyoldalak – amikor a természet próbára tesz 
A Bükk Nemzeti Park szurdokai – mint a Szalajka-völgy vagy a Bél-kő környéke – a megye legnépszerűbb kirándulóhelyei. A meredek, karsztos szakaszokon viszont elég egy megcsúszás, és súlyos sérülés lehet a vége. A sziklák nedvesen rendkívül csúszósak, a mellékutak pedig kevésbé jelzettek. A túrabakancs, a figyelem és a józan önismeret itt is életet menthet.
 

5. Hátrahagyott bányaterületek – rejtett aknák és omlásveszély 
Borsod ipari múltja számos elhagyott bánya- és külfejtés-területet hagyott maga után, különösen Rudabánya és környéke táján. Ezek a helyek gyakran látványosak, fotózásra csábítóak, de a laza talaj, az elrejtett üregek és az omlásveszély miatt rendkívül kockázatosak. A lezárt területeket soha ne közelítsd meg – a tiltótábla itt nem dísz, hanem életmentő figyelmeztetés.

Borsod 5 legveszélyesebb természeti helye mágnesként vonzza a kirándulókat - A természetet tisztelettel járd!

Borsod gyönyörű vidékei minden évszakban páratlan élményt nyújtanak, de a szépség mellett ott a veszély is. A megfelelő felkészülés – jó cipő, időjárás-ellenőrzés, víz, térkép és társ – mind hozzátartozik a biztonságos kiránduláshoz. Ha figyelünk, a természet nem ellenségünk, hanem szövetségesünk lesz az élményekben.

