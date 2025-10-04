október 27., hétfő

Dicsőség

1 órája

Fényesen csillogtak a miskolci 4-DANCE CLUB táncosai – újabb aranyérmek a nemzetközi porondon!

Címkék#győzelem#4-Dance Club Tánc és Musicalstúdió#első helyezés#nemzetközi verseny

A fiatal tehetségek teljesítménye nemcsak a zsűrit, hanem a közönséget is lenyűgözte. A 4-DANCE CLUB táncosai ismét bizonyítottak: a nemzetközi Revolution Dance Cupon több kategóriában is aranyérmet hoztak haza.

Boon.hu

Ismét arattak a 4-DANCE CLUB táncosai a 2025-ös Revolution Dance Cup nemzetközi minősítő versenyen. A rangos megmérettetésen a klub több formációja is színpadra lépett – és ahogy már megszokhattuk tőlük, most is lenyűgözték a szakmai zsűrit.

4-Dance Club
A 4-Dance Club táncosai ezúttal is diadalmaskodtak Forrás: Facebook

A táncosok aranyérmekkel tértek haza, ezzel újabb sikert írtak a klub történetébe. A versenyzők látványos koreográfiákkal, fegyelmezett csapatmunkával és hatalmas energiával mutatták meg, miért tartoznak az ország legjobb táncosai közé.

A miskolci  4-DANCE CLUB  megérdemelten nyert

A Revolution Dance Cup évről évre a régió egyik legnagyobb tánceseménye, ahol a modern tánc, a hiphop, a show és a kortárs kategóriákban indulók mérik össze tudásukat. A verseny nemcsak a mozdulatokról, hanem a kitartásról, önfegyelemről és közösségi szellemről is szól – ezek pedig mind jellemzik a miskolci táncklub fiataljait.
A klub tanárai szerint a siker mögött nemcsak a tehetség, hanem a 

  • rengeteg gyakorlás,
  • a közösség ereje és
  • az egymás iránti bizalom áll.

A gyerekek és fiatalok hónapokon át készültek a versenyre, és most megérdemelten aratták le a gyümölcsét munkájuknak. A szülők és támogatók is büszkék lehetnek: a táncosok teljesítménye igazi példát mutat arról, mit jelent a szenvedély és a kitartás a művészetben.
Gratulálunk a 4-DANCE CLUB minden versenyzőjének és felkészítő tanárának az újabb kimagasló eredményhez! 
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

