Fényesen csillogtak a miskolci 4-DANCE CLUB táncosai – újabb aranyérmek a nemzetközi porondon!
A fiatal tehetségek teljesítménye nemcsak a zsűrit, hanem a közönséget is lenyűgözte. A 4-DANCE CLUB táncosai ismét bizonyítottak: a nemzetközi Revolution Dance Cupon több kategóriában is aranyérmet hoztak haza.
Ismét arattak a 4-DANCE CLUB táncosai a 2025-ös Revolution Dance Cup nemzetközi minősítő versenyen. A rangos megmérettetésen a klub több formációja is színpadra lépett – és ahogy már megszokhattuk tőlük, most is lenyűgözték a szakmai zsűrit.
A táncosok aranyérmekkel tértek haza, ezzel újabb sikert írtak a klub történetébe. A versenyzők látványos koreográfiákkal, fegyelmezett csapatmunkával és hatalmas energiával mutatták meg, miért tartoznak az ország legjobb táncosai közé.
Táncos diadal Miskolcról: a KÖDMÖN TSE ismét Magyar Bajnok lett!
A miskolci 4-DANCE CLUB megérdemelten nyert
A Revolution Dance Cup évről évre a régió egyik legnagyobb tánceseménye, ahol a modern tánc, a hiphop, a show és a kortárs kategóriákban indulók mérik össze tudásukat. A verseny nemcsak a mozdulatokról, hanem a kitartásról, önfegyelemről és közösségi szellemről is szól – ezek pedig mind jellemzik a miskolci táncklub fiataljait.
A klub tanárai szerint a siker mögött nemcsak a tehetség, hanem a
- rengeteg gyakorlás,
- a közösség ereje és
- az egymás iránti bizalom áll.
A gyerekek és fiatalok hónapokon át készültek a versenyre, és most megérdemelten aratták le a gyümölcsét munkájuknak. A szülők és támogatók is büszkék lehetnek: a táncosok teljesítménye igazi példát mutat arról, mit jelent a szenvedély és a kitartás a művészetben.
Gratulálunk a 4-DANCE CLUB minden versenyzőjének és felkészítő tanárának az újabb kimagasló eredményhez!
