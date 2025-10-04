Fényesen csillogtak a miskolci 4-DANCE CLUB táncosai – újabb aranyérmek a nemzetközi porondon!

A miskolci 4-DANCE CLUB megérdemelten nyert

A Revolution Dance Cup évről évre a régió egyik legnagyobb tánceseménye, ahol a modern tánc, a hiphop, a show és a kortárs kategóriákban indulók mérik össze tudásukat. A verseny nemcsak a mozdulatokról, hanem a kitartásról, önfegyelemről és közösségi szellemről is szól – ezek pedig mind jellemzik a miskolci táncklub fiataljait.

A klub tanárai szerint a siker mögött nemcsak a tehetség, hanem a

rengeteg gyakorlás,

a közösség ereje és

az egymás iránti bizalom áll.

A gyerekek és fiatalok hónapokon át készültek a versenyre, és most megérdemelten aratták le a gyümölcsét munkájuknak. A szülők és támogatók is büszkék lehetnek: a táncosok teljesítménye igazi példát mutat arról, mit jelent a szenvedély és a kitartás a művészetben.

Gratulálunk a 4-DANCE CLUB minden versenyzőjének és felkészítő tanárának az újabb kimagasló eredményhez!

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.