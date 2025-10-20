Tervben a 39-es út, elképesztő számokat mértek!

Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi fontosról, például hogy a 39-es út lehet majd Tokaj mentőöve, esetleg a hideg rekordról vagy az 56-os díjazottak listájáról, esetleg a milliókra kíváncsi, amit egy férfi a kertben talált elásva, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglalónkból könnyen tájékozódhat a legizgalmasabb hírekről.

A tokaji hídat is tehermentesítené a meghosszabbított 39-es út

Forrás: MW

A 39-es út lehet Tokaj-Hegyalja mentőöve. Persze egy új híd is kellene hozzá a Tiszán

Már évekkel ezelőtt arról volt szó, hogy előkészítik a 39-es út új szakaszát, amely Encset és Tiszanagyfalut köti majd össze. A 39-es út folytatása tervben van. A részleteket az alábbi linkre kattintva olvashatja: