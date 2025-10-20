47 perce
Tervben a 39-es út, elképesztő számokat mértek!
Büszke az egész vármegye. Hihetetlen számokat mutatott a hőmérő egy borsodi településen és mutatjuk, mi a helyzet a 39-es úttal:
Ha az utóbbi időben lemaradt volna bármi fontosról, például hogy a 39-es út lehet majd Tokaj mentőöve, esetleg a hideg rekordról vagy az 56-os díjazottak listájáról, esetleg a milliókra kíváncsi, amit egy férfi a kertben talált elásva, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglalónkból könnyen tájékozódhat a legizgalmasabb hírekről.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A 39-es út lehet Tokaj-Hegyalja mentőöve. Persze egy új híd is kellene hozzá a Tiszán
Már évekkel ezelőtt arról volt szó, hogy előkészítik a 39-es út új szakaszát, amely Encset és Tiszanagyfalut köti majd össze. A 39-es út folytatása tervben van. A részleteket az alábbi linkre kattintva olvashatja:
A 39-es út lehet Tokaj-Hegyalja mentőöve. Persze egy új híd is kellene hozzá a Tiszán
Ezt biztos, hogy rengetegen átaludták! Sajnos lecsapott reggel a Borsod vármegyei faluban, országos hírekben a település!
A hőmérő rejtett rekordokat jelzett, amire évtizedek óta nem volt példa. Az alábbi linkre kattintva ön is láthatja az elképesztő számokat:
Ezt biztos, hogy rengetegen átaludták! Sajnos lecsapott reggel a Borsod megyei faluban, országos hírekben a település!
Rájuk büszke az egész vármegye: kiosztották az '56-os díjakat, itt a névsor és a galéria!
Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése. Az ünnepi ülés hétfőn zajlott, elismerések átadásával. A lista és a részletek az alábbi linken elérhetők:
Rájuk büszke az egész vármegye: kiosztották az '56-os díjakat, itt a névsor és a galéria!
Ilyen van? Elásott vagyont talált a borsodi férfi egy udvaron, de aztán jöttek a törvényes örökösök
Nem minden nap talál kincset az ember. Vádemelés lett a szerencsésnek hitt történetből. Utánajártunk, mit kellett volna tennie a férfinak a kertben elásott milliókkal. A megdöbbentő részleteket az alábbi linken olvashatja:
Ilyen van? Elásott vagyont talált a borsodi férfi egy udvaron, de aztán jöttek a törvényes örökösök