A 39-es út lehet Tokaj-Hegyalja mentőöve. Persze egy új híd is kellene hozzá a Tiszán

A 39-es út a 3-as főútból ágazik ki Encs északi részén, kelet-délkeleti irányban. A város belterületén áthaladva 3,4 kilométer után Gibárt határai között folytatódik. A keleti faluszélen egy kisebb szerpentines szakasza következik, és körülbelül 5,4 kilométer megtételén jár túl, amikor kilép Gibárt lakott területei közül.

Encs városából indul ki a 39-es út

Fotó: BOON

Abaújkér a következő települése, amely után 10,2 kilométer megtételével Abaújszántó területén folytatódik, e települést kevéssel a 11. kilométere előtt éri el, majd 15,8 kilométer után érkezik meg Tállya határai közé. Újabb 20,8 kilométer után egy darabig rátkai területek közt halad, aztán Mád következik. Még a 27. kilométerének elérése előtt átlép Mezőzombor határai közé, és nem sokkal később véget is ér, betorkollva a 37-es főúton lévő körforgalmú csomópontba a Sárga Borház köztelében. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.kozut.hu adatbázisa szerint 28,876 kilométer.

Települések az út mentén Encs

Gibárt

Abaújkér

Abaújszántó

(Tállya)

(Rátka)

Mád

(Mezőzombor)

A 39-es út igaz története

A mai 39-es utat 1934-ben a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 70 846/1934. számú rendelete a teljes hosszában harmadrendű főúttá nyilvánította, 341-es útszámozással. Akkor a 39-es útszámot még nem osztották ki, ám a második világháború idején, az első és második bécsi döntések utáni időszakban szükségessé vált a kiosztása a jelentős kiterjedésű, visszacsatolt kárpátaljai, partiumi és erdélyi területeken; azokban az években a Beregszász-Huszt-Máramarossziget-Kőrösmező útvonal viselte ezt az útszámozást.

Később minden szakasza mellékúti visszasorolást kapott, s csak 2014-ben alakították ki újból főútként, a 3-as és a 37-es főutak közötti mellékutakból. Az ekkor átadott tállyai elkerülő kivételével a régebbi és a jelenlegi nyomvonal lényegében azonos volt, a Tállyán átvezető régi nyomvonal ma a 3731-es számozást viseli.

Miért kellene folytatni a 39-es út építését?

A 39-es főút a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő Tiszanagyfaluig való meghosszabbításának célja elsősorban, hogy a világörökség részét képező Tokaji-borvidék és a hozzá tartozó települések megszabaduljanak az átmenő teherforgalomtól, másodsorban pedig a nemzetközi személyforgalom és árufuvarozás színvonalasabb kiszolgálása. Mentesülne többek között Tokaj belvárosa és a tokaji Tisza-híd is a jelentős átmenő teherforgalomtól.