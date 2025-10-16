Csúcsra jár az aszfalttangó, rá sem ismerni a 37-esre – fotókon és videón, mire készülj most!

Több milliárd forint értékben, száz kilométer össz-hosszban zajlik idén és jövőre Borsod-Abaúj-Zemplén úthálózatának felújítási programja szerte a megye több pontján. Szerdán a Boon.hu stábja a Szerencs és Sárospatak közötti 37-es úti szakaszon készített fotókat és videót a munkálatok aktuális folyamatáról, állásáról.

Nagyban marják a 37-es út felületét

Fotó: Vajda János

A 37-es úton több helyen jelzőlámpa irányít

Egész pontosan a 37-esnek a mádi körforgalom és az erdőbényei csomópont közötti 11,6 km-es szakasza az érintett rész. Itt ezekben a hetekben-hónapokban a környékbeli járműközlekedést alapjaiban befolyásoló mértékű és kihatású munkák folynak. Amint azt arra járt kollégánk felvételei is mutatják, a burkolat sok helyen van felmarva, helyenként már zajlik az újraaszfaltozás. Emiatt a szakasz több részén is egy sávosra szűkül a forgalom, amihez jelzőlámpás irányítás tartozik.