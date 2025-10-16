3 órája
Csúcsra jár az aszfalttangó, rá sem ismerni a 37-esre – fotókon és videón, mire készülj most!
A Szerencs és Sárospatak között zajló útfelújítási munkák megnehezítik az autóközlekedést. Egysávosra szűkül több szakaszon a 37-es út. Fotókkal és videóval mutatjuk, hol tart a beruházás.
Több milliárd forint értékben, száz kilométer össz-hosszban zajlik idén és jövőre Borsod-Abaúj-Zemplén úthálózatának felújítási programja szerte a megye több pontján. Szerdán a Boon.hu stábja a Szerencs és Sárospatak közötti 37-es úti szakaszon készített fotókat és videót a munkálatok aktuális folyamatáról, állásáról.
A 37-es úton több helyen jelzőlámpa irányít
Egész pontosan a 37-esnek a mádi körforgalom és az erdőbényei csomópont közötti 11,6 km-es szakasza az érintett rész. Itt ezekben a hetekben-hónapokban a környékbeli járműközlekedést alapjaiban befolyásoló mértékű és kihatású munkák folynak. Amint azt arra járt kollégánk felvételei is mutatják, a burkolat sok helyen van felmarva, helyenként már zajlik az újraaszfaltozás. Emiatt a szakasz több részén is egy sávosra szűkül a forgalom, amihez jelzőlámpás irányítás tartozik.
Felújítják a 37-es számú főutatFotók: Vajda János
Korábbi cikkében arról írt a Borsod Online, hogy
Az útfelújítási programok folytatódnak, ez összesítve az idei évvel együtt 2026 nyaráig 92 km úthálózat felújítását jelenti, mintegy 18 milliárd forint értékben.
Az Abaújt és Zemplént érintő útfelújítási programok első üteme 2026 nyaráig tart.
Az idén kezdődő és jövő év nyarán befejeződő útfelújítások hossza összesen 34,8 km lesz. Ide tartozik a 37-es főút mádi körforgalom és erdőbényei csomópont közötti 11,6 km-es szakasz. Valamint a 3708, 3719, 3801, 3802, 3814 utak egyes szakaszainak a felújítása. Ez érinti majd Tiszakarád és Tiszacsermely közötti út egy szakaszát, Kenézlő külterületét, Sárospatak belterületét, a Hidasnémeti – Telkibánya közötti utat, és az ’Újhely-Széphalom-Mikóháza közötti szakaszt.
Mintegy 18 milliárdból újulnak meg Abaúj és Zemplén útjai
