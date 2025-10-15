október 15., szerda

Közlekedés

42 perce

Veszélyre hívják fel a figyelmet a 37-es főúton

Címkék#Miskolc#közlekedés#37-es főút

Egy, a Facebookon megosztott posztban hívja fel a figyelmet egy felhasználó, hogy legyenek körültekintőek a sofőrök.

Veszélyre hívják fel a figyelmet a 37-es főúton

Erről a járműről szól a posztoló bejegyzése

Forrás: 37 es Fő út Miskolc-Sátoraljaújhely Információ csoport/Facebook

A 37-esen sajnos ilyen kivilágítatlan gépek közlekednek korán reggel” – így kezdődik a poszt szövege.

Kivilágítatlan jármű a 37-esen
Erről, a 37-es főúton közlekedő járműről szól a posztoló bejegyzése
Forrás:  37 es Fő út Miskolc-Sátoraljaújhely Információ csoport/Facebook

Egy lámpa sem világít hátul, alig venni észre

– folytatódik a bejegyzés, amelyet a 37 es Fő út Miskolc-Sátoraljaújhely Információ csoportban tettek közzé.

Érdemes tehát körültekintőnek lenni és a posztoló is balesetmentes közlekedést kíván a bejegyzésében.

Miskolcon is fokozottabb figyelmet kívánnak meg útszakaszok munkálatok miatt

Ivóvíz-fővezeték csere a Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcákon. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

Egyéb munkálatok

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Alföldi u. 26., Andrássy Gy. u. – Tamási Áron u. kereszteződés, Balaton u. – Velence u. kereszteződés, Bábonyibérc sor 7–9., Báthori sor 64., Bencések útja 108., Bezerédi u. 8., Bercsényi u. – Reisinger u. kereszteződés, Branyiszkó u. 8., Csermely u. 46–48., Előhegy u. 1/A., Előhegy u. 58–72–84., Endresz György u. 44., Felmező u. 4., Gállfy Ignác u. 2., Gépész u. 24., Görömbölyi u. 31., Gárdonyi u. 20., Gyula u. 22., Illyés Gy. u. 24., Isaszeg u. 7/A., Kerpely A. u. 38., Középszer u. 40., Lehár F. u. 8., Mária u. 3., Márton Bíró u. 2/9., Miskolctapolcai út – Vasúti felüljárónál, Miskolctapolcai út – Testvérvárosok útja 30., Puskás Tivadar u. 5., Szarkahegy u. 28., Szitakötő u. 1., Tallér u. – Gárdonyi u. kereszteződés, Tamási Áron u. 2., Tokaji F. u. – Ferenczi S. u. kereszteződés, Tégla u. 19., Zoltán u. 2.
A munkavégzések ideje alatt arra kérjük a közlekedőket, hogy figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket, tartsák be a sebességkorlátozásokat és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információnk – tájékoztatta a boon.hu-t a Miskolci Városgazda.

 

