Ne hagyd ki! Bursa Hungarica 2026 – anyagi segítség a miskolci diákoknak
Miskolc fontos támogatási programhoz csatlakozott. A 2026-os Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, így ismét lehetőség nyílik a rászoruló egyetemisták és főiskolások segítésére.
A 2026-os Bursa Hungarica ösztöndíj sok helyinek segíthet a tanulmányaikben
Forrás: MW/illusztráció
Fotó: Karnok Csaba
Miskolc Önkormányzata 2025. október 1-jén hivatalosan is csatlakozott a 2026-os Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az ösztöndíj célja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok anyagi terheit enyhítse, nem a tanulmányi eredmények, hanem a családi jövedelem alapján. A pályázat keretében összesen 150 fiatal részesülhet anyagi támogatásban: 130 fő „A” típusú, valamint 20 fő „B” típusú ösztöndíjat ítél meg az önkormányzat. A támogatás összege pályázónként havi 5.000 és 10.000 forint között mozog, és a háztartás egy főre eső nettó jövedelmének maximum 150.000 forintnak kell lennie.
A 2026-os Bursa Hungarica kiemelt célja
A Bursa Hungarica kiemelt célja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók anyagi biztonságát támogassa, ezért a pályázat elbírálásakor nem a tanulmányi eredmény, hanem a pályázó szociális helyzete a mérvadó. A pályázók az „A” és „B” típusú jelentkezési lehetőség közül választhatnak, és az adatrögzítést az Önkormányzat csatlakozási nyilatkozatának a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőhöz történő érkeztetését és elfogadását követően kezdhetik meg.
Roma fiatalok újabb generációja előtt nyílik meg a lehetőség
A pályázat beadásának módja
A pályázati űrlap kitöltését követően a dokumentumokat aláírva, a kiírásban felsorolt igazolásokkal együtt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz legkésőbb 2025. november 4-ig. Személyes leadás esetén a Központi Ügyfélszolgálat kihelyezett gyűjtődoboza áll rendelkezésre 16:00 óráig.
Határidők
Az ösztöndíjpályázat elbírálása 2025. december 3-án zárul, a döntésről a pályázókat december 4-ig elektronikus vagy postai úton értesíti az Önkormányzat. A jelentkezési adatlap és a pályázati kiírás részletei a miskolc.hu weboldalon érhetők el, így minden érdeklődő számára egyszerűen hozzáférhető a teljes információ.
A Bursa Hungarica lehetőséget biztosít arra, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok is a felsőoktatásban tanulhassanak, anyagi terhek nélkül, támogatva ezzel Miskolc tehetséges és elkötelezett diákjait.
