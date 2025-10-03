Ne hagyd ki! Bursa Hungarica 2026 – anyagi segítség a miskolci diákoknak

Miskolc Önkormányzata 2025. október 1-jén hivatalosan is csatlakozott a 2026-os Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Az ösztöndíj célja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok anyagi terheit enyhítse, nem a tanulmányi eredmények, hanem a családi jövedelem alapján. A pályázat keretében összesen 150 fiatal részesülhet anyagi támogatásban: 130 fő „A” típusú, valamint 20 fő „B” típusú ösztöndíjat ítél meg az önkormányzat. A támogatás összege pályázónként havi 5.000 és 10.000 forint között mozog, és a háztartás egy főre eső nettó jövedelmének maximum 150.000 forintnak kell lennie.

A 2026-os Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz Miskolc ismét csatlakozott Forrás: MW

A 2026-os Bursa Hungarica kiemelt célja

A Bursa Hungarica kiemelt célja, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók anyagi biztonságát támogassa, ezért a pályázat elbírálásakor nem a tanulmányi eredmény, hanem a pályázó szociális helyzete a mérvadó. A pályázók az „A” és „B” típusú jelentkezési lehetőség közül választhatnak, és az adatrögzítést az Önkormányzat csatlakozási nyilatkozatának a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőhöz történő érkeztetését és elfogadását követően kezdhetik meg.