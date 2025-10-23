„Matyó sorsok, matyó hősök” – Mezőkövesden is megemlékeztek

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalomról

Az október 22-i városi ünnepségen először hivatali beszéd hangzott el, majd a helyi közösségi házban folytatódott a program a Szent László Gimnázium tanulóinak előadásával. A diákok előadása az 1956-os eseményekhez kötődő személyes történeteket, helyi emlékeket hozott el a közönségnek.