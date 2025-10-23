október 23., csütörtök

„Matyó sorsok, matyó hősök” – Mezőkövesden is megemlékeztek

A Matyóföld szívében, Mezőkövesden is megemlékeztek a hősökről. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján tisztelegtek.

Mezőkövesden is tiszteletüket adták az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei emlékére. Az eseménye a „Matyó sorsok, matyó hősök” címmel megrendezett műsor igyekezett méltóképpen megemlékezni azokról, akik a változásért, az igazságért és a szabadságért álltak ki.

Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalomról

Az október 22-i városi ünnepségen először hivatali beszéd hangzott el, majd a helyi közösségi házban folytatódott a program a Szent László Gimnázium tanulóinak előadásával. A diákok előadása az 1956-os eseményekhez kötődő személyes történeteket, helyi emlékeket hozott el a közönségnek.

 

