október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

14°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

6 órája

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Miskolcon - képekkel, videóval

Címkék#boon video#forradalom#koszorú#megemlékezés

Csütörtök reggel gyűltek össze a Petőfi téren a miskolciak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére koszorúzták meg a szobrot.

Boon.hu
Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Miskolcon - képekkel, videóval

Tóth-Szántai József polgármester beszéde a megemlékezésen

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Október 23-án, csütörtök reggel tartottak megemlékezést Miskolcon, a Petőfi téren. Kegyelettel tekintettek vissza a miskolci eseményekre is. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján beszédet mondott Tóth-Szántai József Miskolc polgármestere és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő.

Megemlékeztek Miskolcon is az 1956-os forradalom és szabadságharcról
Miskolcon is megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharcról
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére

A Himnusz eléneklése után a megemlékezésen elsőként Tóth-Szántai József, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere mondta el beszéédt melyben többek közt elhangzott:

Szabadság az elnyomásból, a félelemből, a reménytelenségből. Az ilyen pillanatok ritkák, de mint moinden fordulópont, amely valamit lezár vagy valamit elindít, sohasem történik ok nélkül. De 1956 október 23. ilyen volt. Egy ív, amely 1945-ben indult el, amikor a háború romjai közül egy ország új életet remélt, de a remény helyébe félelem lépett

 – mondta. 

Október 23-i ünnepi koszorúzás a Petőfi téren

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Ezt követően Szécsi Viktória és Kacsenyák Gábor előadását tekinthették meg a jelenlévők, majd Csöbör Katalin országgyűlési képviselő mondta el ünnepi beszédét:

A kultúránk és a nyelvünkhöz való ragaszkodás volt az, ami átsegített bennünket mindig is ezeken a nehézségeken. A történelmünkben talán ez a legcsodálatosabb. Örökségünket pedig tovább kell vinnünk, sehonnan ne mondják meg nekünk, hogyan kell élnünk. Nekünk magyaroknak kell meghoznunk a döntéseket és nem szabad hagynunk, hogy idegenek bábjai letérítsenek bennünket utunkról.

Végezetül pedig megkoszorúzták a Petőfi szobrot.

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu