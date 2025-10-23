október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

18°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

1 órája

Misley Emese emléktáblájánál is elhelyezték a koszorúkat Miskolcon - képekkel

Címkék#Misley Emese#Miskolc#unokatestvér#forradalom#áldozat#koszorú

Misley Emese gyermekmártír emléke előtt is tiszteletüket tették a miskolciak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc legfiatalabb áldozatára emlékeztek.

Boon.hu
Misley Emese emléktáblájánál is elhelyezték a koszorúkat Miskolcon - képekkel

Misley Emesére emlékeztek Miskolcon

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Október 23-án, csütörtökön az 1956-os forradalomra, annak áldozatai előtt tisztelegtek Miskolcon, a Misley Emese-emléktáblánál is, aki a szabadságharc legfiatalabb, 13 éves áldozata volt.

Misley Emesére emlékeztek
Fotó: Mogyorósi  Zsolt Pipó

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az 1956-os forradalomra emlékeztek

Miután a jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt, Tollas Tibor tollából idéztek, majd külön köszöntötték Misley Emese unokatestvérét, Misley Józsefet. Ezt követően Kozma István Jánosné önkormányzati képviselő mondta el megemlékező beszédét:

Itt Misley Emese emléktáblájánál állva nemcsak a forradalom hőseire, hanem az ártanokra is emlékeznünk kell. Egy kislányra emlékezünk, aki az iskolából tartott hazafelé kezében a tejjel, amit szüleinek ígért. Hatalmas tömegen át próbált hazajutni, talán nem is értve, hogy mi történik itt. Mégis, azon az október 26-i napon ő már nem ért haza. Misley Emese mindössze 113 éves volt, aki a forradalom legfiatalabb áldozata lett. Ő az ártatlansá és az értelmetlen erőszak jelképe

 – mondta meghatottan. 

Koszorúzás a Misley - emléktáblánál

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Végezetül pedig elhelyezték a megemlékezés koszorúit az emléktábla alatt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu