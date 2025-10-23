Misley Emese emléktáblájánál is elhelyezték a koszorúkat Miskolcon - képekkel

Itt Misley Emese emléktáblájánál állva nemcsak a forradalom hőseire, hanem az ártanokra is emlékeznünk kell. Egy kislányra emlékezünk, aki az iskolából tartott hazafelé kezében a tejjel, amit szüleinek ígért. Hatalmas tömegen át próbált hazajutni, talán nem is értve, hogy mi történik itt. Mégis, azon az október 26-i napon ő már nem ért haza. Misley Emese mindössze 113 éves volt, aki a forradalom legfiatalabb áldozata lett. Ő az ártatlansá és az értelmetlen erőszak jelképe