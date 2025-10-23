1 órája
Misley Emese emléktáblájánál is elhelyezték a koszorúkat Miskolcon - képekkel
Misley Emese gyermekmártír emléke előtt is tiszteletüket tették a miskolciak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc legfiatalabb áldozatára emlékeztek.
Misley Emesére emlékeztek Miskolcon
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Október 23-án, csütörtökön az 1956-os forradalomra, annak áldozatai előtt tisztelegtek Miskolcon, a Misley Emese-emléktáblánál is, aki a szabadságharc legfiatalabb, 13 éves áldozata volt.
Az 1956-os forradalomra emlékeztek
Miután a jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt, Tollas Tibor tollából idéztek, majd külön köszöntötték Misley Emese unokatestvérét, Misley Józsefet. Ezt követően Kozma István Jánosné önkormányzati képviselő mondta el megemlékező beszédét:
Itt Misley Emese emléktáblájánál állva nemcsak a forradalom hőseire, hanem az ártanokra is emlékeznünk kell. Egy kislányra emlékezünk, aki az iskolából tartott hazafelé kezében a tejjel, amit szüleinek ígért. Hatalmas tömegen át próbált hazajutni, talán nem is értve, hogy mi történik itt. Mégis, azon az október 26-i napon ő már nem ért haza. Misley Emese mindössze 113 éves volt, aki a forradalom legfiatalabb áldozata lett. Ő az ártatlansá és az értelmetlen erőszak jelképe
– mondta meghatottan.
Koszorúzás a Misley - emléktáblánálFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Végezetül pedig elhelyezték a megemlékezés koszorúit az emléktábla alatt.
