Itt magyarok lőttek magyarokra - képekkel

Itt nemcsak az 1956-os forradalom miskolci áldozataira emlékezünk, hanem arra az emberi pillanatra is, amikor a történelem minden átformálósúly a mi városunkra is ránehezedett. Október 26-án ezen a helyen a szabadságvágy, a félelem, a bátorság és a zűrzavar találkozott egymással. Spontán szerveződött tömeg, ami hazafias dalokat énekelve szabadságot és igazságot követelt magának. Olyan pillanat volt ez, ahol minden lehetségesnek tűnt, ám ennek a jövőnek a reményét egyetlen puskadördüléssel törték szét.