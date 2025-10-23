1 órája
Itt magyarok lőttek magyarokra - képekkel
A miskolci áldozatokról is megemlékeztek. Koszorúzással tisztelegtek az 1956. október 26-i miskolci sortűz áldozatai előtt.
Az 1956-os forradalomról emlékeztek meg a Zsolcai kapuban is
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Október 23-án, csütörtökön megemlékezést tartottak az 1956-os forradalom és szabadságharc miskolci áldozatairól is. Az ő tiszteletükre helyeztek el koszorút a Zsolcai kapuban lévő emléktáblánál. Az ünnepségen beszédet mondott Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármestere.
Megemlékezés a Zsolcai kapubanFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Az 1956. október 26-i miskolci sortűz áldozatainak emlékére
Az ünnepségen elsőként közösen elénekelték a Himnuszt a jelenlévők, majd Matiscsák Éva, Miskolc alpolgármesterének beszéde következett, törték szét.melyben többek közt elhangzott:
Itt nemcsak az 1956-os forradalom miskolci áldozataira emlékezünk, hanem arra az emberi pillanatra is, amikor a történelem minden átformálósúly a mi városunkra is ránehezedett. Október 26-án ezen a helyen a szabadságvágy, a félelem, a bátorság és a zűrzavar találkozott egymással. Spontán szerveződött tömeg, ami hazafias dalokat énekelve szabadságot és igazságot követelt magának. Olyan pillanat volt ez, ahol minden lehetségesnek tűnt, ám ennek a jövőnek a reményét egyetlen puskadördüléssel törték szét.
Miskolc alpolgármesterének megemlékező szavai után pedig az emléktábla alatt elhelyezték a koszorúkat.
