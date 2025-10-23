27 perce
Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Miskolcon - képekkel
Csütörtök reggel gyűltek össze a Petőfi téren a miskolciak. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére koszorúzták meg a szobrot.
Tóth-Szántai József polgármester beszéde a megemlékezésen
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Október 23-án, csütörtök reggel tartottak megemlékezést Miskolcon, a Petőfi téren. Kegyelettel tekintettek vissza a miskolci eseményekre is. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján beszédet mondott Tóth-Szántai József Miskolc polgármestere és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére
A Himnusz eléneklése után a megemlékezésen elsőként Tóth-Szántai József, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere mondta el beszéédt melyben többek közt elhangzott:
Szabadság az elnyomásból, a félelemből, a reménytelenségből. Az ilyen pillanatok ritkák, de mint moinden fordulópont, amely valamit lezár vagy valamit elindít, sohasem történik ok nélkül. De 1956 október 23. ilyen volt. Egy ív, amely 1945-ben indult el, amikor a háború romjai közül egy ország új életet remélt, de a remény helyébe félelem lépett
– mondta.
Október 23-i ünnepi koszorúzás a Petőfi térenFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Ezt követően Szécsi Viktória és Kacsenyák Gábor előadását tekinthették meg a jelenlévők, majd Csöbör Katalin országgyűlési képviselő mondta el ünnepi beszédét:
A kultúránk és a nyelvünkhöz való ragaszkodás volt az, ami átsegített bennünket mindig is ezeken a nehézségeken. A történelmünkben talán ez a legcsodálatosabb. Örökségünket pedig tovább kell vinnünk, sehonnan ne mondják meg nekünk, hogyan kell élnünk. Nekünk magyaroknak kell meghoznunk a döntéseket és nem szabad hagynunk, hogy idegenek bábjai letérítsenek bennünket utunkról.
Végezetül pedig megkoszorúzták a Petőfi szobrot.
