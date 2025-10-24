október 24., péntek

boon.hu video

3 órája

„Egy csoda történt 1956-ban október 23-án”- fotókkal, videóval

Címkék#boon video#október 23.#Koncz Zsófia#tiszalúc

Tiszalúcon is megtartották a megemlékezést. Az 1956-os forradalom és szabadságarc előtt tisztelegtek az ünnepségen.

Boon.hu

Koncz Zsófia a családokért felelős államtitkár pénteken azt a meggyőződést fogalmazta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából tartott ünnepségen, hogy „egy csoda történt” annak idején – írja az MTI.

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról
Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharcról
Fotó: Vajda János

Az 1956-os forradalom történelmi jelentősége

Az államtitkár beszédében kiemelte: 1956. október 23-án a magyar nép egy egész birodalommal szemben állt fel. A felmenők kitartása és elszántsága révén olyan történelmi fordulópontra került sor, amely generációkon át fog ívelni.

Megemlékezés Tiszalúcon

Fotók: Vajda János

Mit üzen ma?

Koncz Zsófia szerint az 1956-os forradalom nem csupán a fővárosban zajlott, hanem vidéken is, és ma is érvényes tanulságokkal szolgál. A közösségi összefogás és a szabadságvágy olyan értékek, amelyekre a mai generációnak is szüksége van.

Rámutatott, sokszor megtanulták már a magyarok, hogy a szabadságért nem elég akarni, tenni is kell érte.

Azt is fontosnak tartotta, hogy az emléknap ne csupán a veszteségekről szóljon, hanem a reményről, az emberi méltóság diadaláról és a jövő iránti felelősségről is.

 

boon.hu video

