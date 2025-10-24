„Egy csoda történt 1956-ban október 23-án”- fotókkal, videóval

Mit üzen ma?

Koncz Zsófia szerint az 1956-os forradalom nem csupán a fővárosban zajlott, hanem vidéken is, és ma is érvényes tanulságokkal szolgál. A közösségi összefogás és a szabadságvágy olyan értékek, amelyekre a mai generációnak is szüksége van.

Rámutatott, sokszor megtanulták már a magyarok, hogy a szabadságért nem elég akarni, tenni is kell érte.

Azt is fontosnak tartotta, hogy az emléknap ne csupán a veszteségekről szóljon, hanem a reményről, az emberi méltóság diadaláról és a jövő iránti felelősségről is.