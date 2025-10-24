2 órája
„Egy csoda történt 1956-ban október 23-án”- fotókkal, videóval
Tiszalúcon is megtartották a megemlékezést. Az 1956-os forradalom és szabadságarc előtt tisztelegtek az ünnepségen.
Koncz Zsófia a családokért felelős államtitkár pénteken azt a meggyőződést fogalmazta meg az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából tartott ünnepségen, hogy „egy csoda történt” annak idején – írja az MTI.
Az 1956-os forradalom történelmi jelentősége
Az államtitkár beszédében kiemelte: 1956. október 23-án a magyar nép egy egész birodalommal szemben állt fel. A felmenők kitartása és elszántsága révén olyan történelmi fordulópontra került sor, amely generációkon át fog ívelni.
Megemlékezés TiszalúconFotók: Vajda János
Mit üzen ma?
Koncz Zsófia szerint az 1956-os forradalom nem csupán a fővárosban zajlott, hanem vidéken is, és ma is érvényes tanulságokkal szolgál. A közösségi összefogás és a szabadságvágy olyan értékek, amelyekre a mai generációnak is szüksége van.
Rámutatott, sokszor megtanulták már a magyarok, hogy a szabadságért nem elég akarni, tenni is kell érte.
Azt is fontosnak tartotta, hogy az emléknap ne csupán a veszteségekről szóljon, hanem a reményről, az emberi méltóság diadaláról és a jövő iránti felelősségről is.
