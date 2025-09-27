szeptember 27., szombat

Koncert

28 perce

Zsidó dalok ismét a régi zsinagógában

A Zsinagógák Hete keretében Izraelből érkezett haszid kántorok előadását hallgathatta meg a több mint kétszáz fős közönség. A nagy őszi ünnepek dallamai mellett régi magyar zsidó dalok hangzottak fel.

A Miskolci Ortodox Zsinagógában csütörtökön a Zsinagógák Hete keretében Izraelből érkezett haszid kántorok előadásában hallgatta meg a több mint kétszáz fős közönség a zsidó őszi nagy ünnepek dallamait régi magyar zsidó dalokkal tarkítva.

zsidó dalok
Zsidó dalok a régi zsinagógában
Fotó: Takács József

Zsidó dalok újra a régi zsinagógában

Ősszel egymást érik a legfontosabb zsidó ünnepek, de hogyan függenek össze, mikor mit ünneplünk? Erről mesélt a dalok között Megyeri Jonatán rabbi a kulturális esemény keretében. A koncert kezdetén Tóth-Szántai József polgármestere, továbbá Markovics Zsolt, a Miskolci Zsidó Hitközség főrabbija és Avraham Braun, az EMIH rabbija, a Miskolci Zsidóház vezetője köszöntötte beszédében a vendégeket és az (izraelita hitvilág szerinti) újévet.

A héber ima és fohász szavai hangzottak fel hosszú idő után újra a régóta teljeskörű felújításra váró  régi zsinagóga épületében.

Újévi kántorkoncert a Zsinagógában

Fotók: Takács Joci

A teltházas előadás nyomán a közösségi médiás felületeken például ez az értékelés volt olvasható:

Milyen felemelő koncert volt! Csodálatos élményt adott nekünk a Zorger Kántorcsoport lenyűgöző előadása, amelyet Megyeri Jonatán rabbi tartalmas és elegáns narrációja kísért. Megtiszteltetésünkre szolgált, hogy Tóth-Szántai József polgármester is jelen volt. Alig várjuk, hogy a jövőben is sok hasonló, csodálatos élményt oszthassunk meg egymással!

Az esemény a vármegyeszékhely önkormányzata és a Kazinczy utcai Zsinagógáért Alapítvány támogatásával, valamint a CAM és az AEPJ által támogatott „Cities Embracing Jewish Heritage” kezdeményezés részeként, a Zsinagógák Hete programsorozat keretében valósult meg.

