Zsidó dalok ismét a régi zsinagógában

A Miskolci Ortodox Zsinagógában csütörtökön a Zsinagógák Hete keretében Izraelből érkezett haszid kántorok előadásában hallgatta meg a több mint kétszáz fős közönség a zsidó őszi nagy ünnepek dallamait régi magyar zsidó dalokkal tarkítva.

Zsidó dalok a régi zsinagógában

Fotó: Takács József

Zsidó dalok újra a régi zsinagógában

Ősszel egymást érik a legfontosabb zsidó ünnepek, de hogyan függenek össze, mikor mit ünneplünk? Erről mesélt a dalok között Megyeri Jonatán rabbi a kulturális esemény keretében. A koncert kezdetén Tóth-Szántai József polgármestere, továbbá Markovics Zsolt, a Miskolci Zsidó Hitközség főrabbija és Avraham Braun, az EMIH rabbija, a Miskolci Zsidóház vezetője köszöntötte beszédében a vendégeket és az (izraelita hitvilág szerinti) újévet.

A héber ima és fohász szavai hangzottak fel hosszú idő után újra a régóta teljeskörű felújításra váró régi zsinagóga épületében.