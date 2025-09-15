szeptember 15., hétfő

Buli és átadó

1 órája

Nem hittük volna, hogy a csapadékvíz-elvezetőből falunapi sztár lesz

Címkék#falunapi#Demeter Zoltán#program

Egy festői borsodi falu szeptember 13-án egyszerre ünnepelt és avatta fel új beruházását. Ziliz új csapadékvíz-elvezető rendszerének átadása különleges pontja lett az idei falunapnak, amely színes programokkal várta az érdeklődőket.

Boon.hu
Szép idő és jó hangulat volt a zilizi falunapon

Forrás: Facebook/Demeter Zoltán

A csapadékvíz-elvezető rendszer hosszú hónapok munkájának eredménye. Az új rendszer biztonságosabbá teszi az utcákat, védi a házakat a lezúduló esőtől, és régóta fennálló problémára jelent tartós megoldást - olvasható az átadáson jelen lévő Demeter Zoltán országgyűlési képviselő közösségi oldalán. Hogy volt miért fontos a beruházás Zilizen? Tavasszal videóban mutattuk meg, hogyan árasztotta el vízzel a település utcáit egy hevesebb esőzés. A fejlesztést hatalmas bulival kötötték össze, hiszen ezen a napon rendezték a település falunapját, ami igazából nem is egy nap volt, hanem egy egész hét, hiszen minden délutánra jutott egy-egy program, többek között mesedélután a legkisebbeknek, sütifesztivál és pincefeszt.

zilizi falunap
A zilizi falunap része volt a csapadékvíz-elvezető rendszer átadása
Forrás: Facebook/Demeter Zoltán

Falunapi kavalkád Zilizben

A szombat délelőtt a gyerekeké volt. A színpadon Czabányi Attila zenés gyerekműsora szórakoztatta a legkisebbeket, majd kalandtúrával és a Zilizi Vasparipások látványos felvonulásával folytatódott a program. A vasparipásokat a boon.hu is elkapta Boldván, és megörökítettük az indulásukat, melyet ebben a cikkben megnézhet. 

Rally és utcabál hajnalig

A délutáni programokat a Százszorszép Mazsorett Csoport nyitotta, amelyet habparty és a Melody Boys koncertje követett. A sportkedvelők rally élményautózáson próbálhatták ki magukat a sportpályán, az este pedig utcabállal zárult, ahol Vodila Norbert gondoskodott a hangulatról. 

Kiegészítő programok is színesítették a napot. A gyerekek póniciklizhettek, ugrálóvárban játszhattak, rendőrségi bemutatót láthattak, valamint levendulás népi játszótéren próbálhatták ki a hagyományos játékokat. Egészségsátor, kreatív sarok, arcfestés, csillámtetkó, büfékocsi, fagyi, kézműves vásár egészítette ki az élményeket.

Szeptember 13-án Borsodban számtalan program közül választhattak az érdeklődők, némelyikről a boon.hu is beszámolt, olvassa el ezeket is!

 

