Nem hittük volna, hogy a csapadékvíz-elvezetőből falunapi sztár lesz

A csapadékvíz-elvezető rendszer hosszú hónapok munkájának eredménye. Az új rendszer biztonságosabbá teszi az utcákat, védi a házakat a lezúduló esőtől, és régóta fennálló problémára jelent tartós megoldást - olvasható az átadáson jelen lévő Demeter Zoltán országgyűlési képviselő közösségi oldalán. Hogy volt miért fontos a beruházás Zilizen? Tavasszal videóban mutattuk meg, hogyan árasztotta el vízzel a település utcáit egy hevesebb esőzés. A fejlesztést hatalmas bulival kötötték össze, hiszen ezen a napon rendezték a település falunapját, ami igazából nem is egy nap volt, hanem egy egész hét, hiszen minden délutánra jutott egy-egy program, többek között mesedélután a legkisebbeknek, sütifesztivál és pincefeszt.

A zilizi falunap része volt a csapadékvíz-elvezető rendszer átadása

Forrás: Facebook/Demeter Zoltán

Falunapi kavalkád Zilizben

A szombat délelőtt a gyerekeké volt. A színpadon Czabányi Attila zenés gyerekműsora szórakoztatta a legkisebbeket, majd kalandtúrával és a Zilizi Vasparipások látványos felvonulásával folytatódott a program. A vasparipásokat a boon.hu is elkapta Boldván, és megörökítettük az indulásukat, melyet ebben a cikkben megnézhet.