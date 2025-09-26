szeptember 26., péntek

Csillagködképlet

13 perce

Zenével, prózával idézik meg Jókai Mórt Miskolcon

Jókai Mór

Kétszáz éve született a nagy prózaíró. Pódiumműsort láthatnak az érdeklődők pénteken Jókai Mór művei alapján.

Zenés, kosztümös pódiumműsort láthatnak az érdeklődők Jókai Mór művei alapján, Csillagködképlet címmel szeptember 26-án (ma) délután 5 órától a Miskolci Városháza dísztermében.  A pódiumműsor előadói Tallián Mariann és Lázár Balázs Artisjus-díjas színművészek, a Ketten a versben művészeti formáció tagjai. A Jókai bicentenárium alkalmából bemutatott előadásban vers és próza felelnek egymásnak, melyet Tallián Mariann hegedűjátéka kísér. 

Jókai Mór
Tallián Mariann és Lázár Balázs műsora Jókai Mórt idézi 

Szalonmuzsika, operett és Jókai Mór

A korabeli szalonmuzsika és Jókai Mór, a Cigánybáró című operett dallamai közben a szerző elmélyült filozófiai gondolatmenetei és hazafias versei váltakoznak. Jókai Mór nemcsak azért fontos a magyarságnak, mert munkásságával letette modern prózairodalmunk alapköveit, de személyisége is megkerülhetetlen, akiben az alkotó és a közéleti szereplő vitathatatlanul egybeforrt, írják az estről elöljáróban a szervezők. Mint fogalmaznak, a nemzet érdekeit mindig egyéni ambíciói elé helyezte, s hazaszeretetéből virágoztak ki legnagyszerűbb művei. Egyszerre hordozott saját idejében aktuális, de a jövő befogadója számára is maradandó üzenetet: egy csillagködképletet, mely a magyarságba és az emberiségbe vetett hitének szimbóluma. 

A Magyar Írószövetség Csillagködképlet című előadásának létrehozását a KIM és az MMA támogatta. 

 

