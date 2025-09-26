Zenével, prózával idézik meg Jókai Mórt Miskolcon

Zenés, kosztümös pódiumműsort láthatnak az érdeklődők Jókai Mór művei alapján, Csillagködképlet címmel szeptember 26-án (ma) délután 5 órától a Miskolci Városháza dísztermében. A pódiumműsor előadói Tallián Mariann és Lázár Balázs Artisjus-díjas színművészek, a Ketten a versben művészeti formáció tagjai. A Jókai bicentenárium alkalmából bemutatott előadásban vers és próza felelnek egymásnak, melyet Tallián Mariann hegedűjátéka kísér.

Tallián Mariann és Lázár Balázs műsora Jókai Mórt idézi

Szalonmuzsika, operett és Jókai Mór

A korabeli szalonmuzsika és Jókai Mór, a Cigánybáró című operett dallamai közben a szerző elmélyült filozófiai gondolatmenetei és hazafias versei váltakoznak. Jókai Mór nemcsak azért fontos a magyarságnak, mert munkásságával letette modern prózairodalmunk alapköveit, de személyisége is megkerülhetetlen, akiben az alkotó és a közéleti szereplő vitathatatlanul egybeforrt, írják az estről elöljáróban a szervezők. Mint fogalmaznak, a nemzet érdekeit mindig egyéni ambíciói elé helyezte, s hazaszeretetéből virágoztak ki legnagyszerűbb művei. Egyszerre hordozott saját idejében aktuális, de a jövő befogadója számára is maradandó üzenetet: egy csillagködképletet, mely a magyarságba és az emberiségbe vetett hitének szimbóluma.

A Magyar Írószövetség Csillagködképlet című előadásának létrehozását a KIM és az MMA támogatta.