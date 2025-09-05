Ünnepel az ország egyik legnagyobb önkormányzati szerveződése - fotókkal, videóval

Mikóházán tartja az idén már a „negyedik ikszbe” lépett Zempléni Településszövetség a Zempléni Településszövetség Napját. Pénteken zajlott a nyitóesemény: a térség települési és járási vezetői számára rendezett önkormányzati fórum.

Ünnepel a Zempléni Településszövetség

Fotó: Vajda János

Zempléni Településszövetség: mögöttük a kormány

A köszöntőt a házigazdaként Mikóháza polgármestere mondta a rendezvény kezdetén. Frankó Tamás a következőket ismertette:

– A rendszerváltás után Mikóháza „régies településnek” tűnt, azóta a jobboldali kormányzati politikának köszönhetően mindent sikerült felújítani. Nem csak itt, de máshol is a térségben. Hálásak vagyunk a kormányzatnak és Hörcsik Richárdnak, a körzet országgyűlési képviselőjének.

A polgármester ezt követően hozzátette: – Az életben ha sikerül egy problémát megoldani, kettő jön a helyébe. Most a kihívást az jelenti: a népesség elvándorlása a fővárosba, illetve nyugat-európai országokba. Azon kell dolgoznunk, hogy a vidék versenyképes lehessen. Az irány jó.

Az üdvözlőbeszédet Bánné Gál Boglárka tartotta. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke először méltatta „azt a fejlődést, ami 358 településen végbement az elmúlt 15 évben”. Emlékeztetett rá, a Zempléni Településszövetség 31 évvel ezelőtt 28 önkormányzattal indult és mára a számuk 69-re emelkedett, az ország egyik legnagyobb települési szerveződését alkotva. „A magyar kormány mindig ott állt mögöttünk” – állapította meg elégedetten.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Komoly húzóerőt jelentenek

Ezt a rendezvény gerincét alkotó szakmai előadás követte, Partnerséggel a vidékkel – Fejlesztési lehetőségek a vidéki Magyarországon címen. Az előadó: dr. Latorcai Csaba János volt. A közigazgatási miniszterhelyettes a legutóbbi országgyűlési választások óta (tehát a zsinórban negyedik Orbán-kormány aktuális ciklusában) bevezetett területfejlesztési politikáról tartott összefoglalót.

– Politikánk alapja az összefogás. Területfejlesztési Szolgálatot hoztunk létre az országban, de Borsod-Abaúj-Zemplénben igazából már nem kellett, itt eddig is példamutató tevékenységet folytató intézményrendszer alakult ki. Elindult az az új állami program: meghirdettük idén a Versenyképes Járások programot, aminek eredményeit már érzékelhették – jelezte a hallgatóságban helyet foglaló polgármestereknek. Előadása további részében kiemelt három környékbeli projektet mint amelyek „komoly húzóerőt jelentenek”: