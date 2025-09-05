szeptember 5., péntek

Ünnepel az ország egyik legnagyobb önkormányzati szerveződése - fotókkal, videóval

Címkék#településfejlesztés#boon video#Cigánd#Dr Hörcsik Richárd#Zemplén#Koncz Zsófia#Zempléni Településszövetség#Mikóháza#Európai Unió#Sárospatak

A ZTSZ Napját tartják pénteken és szombaton Mikóházán. Az idén 31. születésnapját ünneplő Zempléni Településszövetség rendezvényén miniszterhelyettes, államtitkár, országgyűlési képviselő beszélt az összefogás fontosságáról és a jelenlegi kormányzat vidékfejlesztési programjainak sikeréről.

Boon.hu
Ünnepel az ország egyik legnagyobb önkormányzati szerveződése - fotókkal, videóval

Ünnepel a Zempléni Településszövetség

Fotó: Vajda János

Mikóházán tartja az idén már a „negyedik ikszbe” lépett Zempléni Településszövetség a Zempléni Településszövetség Napját. Pénteken zajlott a nyitóesemény: a térség települési és járási vezetői számára rendezett önkormányzati fórum.

zempléni településszövetség
Ünnepel a Zempléni Településszövetség
Fotó: Vajda János

Zempléni Településszövetség: mögöttük a kormány

A köszöntőt a házigazdaként Mikóháza polgármestere mondta a rendezvény kezdetén. Frankó Tamás a következőket ismertette:

– A rendszerváltás után Mikóháza „régies településnek” tűnt, azóta a jobboldali kormányzati politikának köszönhetően mindent sikerült felújítani. Nem csak itt, de máshol is a térségben. Hálásak vagyunk a kormányzatnak és Hörcsik Richárdnak, a körzet országgyűlési képviselőjének. 

A polgármester ezt követően hozzátette: – Az életben ha sikerül egy problémát megoldani, kettő jön a helyébe. Most a kihívást az jelenti: a népesség elvándorlása a fővárosba, illetve nyugat-európai országokba. Azon kell dolgoznunk, hogy a vidék versenyképes lehessen. Az irány jó.

Az üdvözlőbeszédet Bánné Gál Boglárka tartotta. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke először méltatta „azt a fejlődést, ami 358 településen végbement az elmúlt 15 évben”. Emlékeztetett rá, a Zempléni Településszövetség 31 évvel ezelőtt 28 önkormányzattal indult és mára a számuk 69-re emelkedett, az ország egyik legnagyobb települési szerveződését alkotva. „A magyar kormány mindig ott állt mögöttünk” – állapította meg elégedetten.

Komoly húzóerőt jelentenek

Ezt a rendezvény gerincét alkotó szakmai előadás követte, Partnerséggel a vidékkel – Fejlesztési lehetőségek a vidéki Magyarországon címen. Az előadó: dr. Latorcai Csaba János volt. A közigazgatási miniszterhelyettes a legutóbbi országgyűlési választások óta (tehát a zsinórban negyedik Orbán-kormány aktuális ciklusában) bevezetett területfejlesztési politikáról tartott összefoglalót.

– Politikánk alapja az összefogás. Területfejlesztési Szolgálatot hoztunk létre az országban, de Borsod-Abaúj-Zemplénben igazából már nem kellett, itt eddig is példamutató tevékenységet folytató intézményrendszer alakult ki. Elindult az az új állami program: meghirdettük idén a Versenyképes Járások programot, aminek eredményeit már érzékelhették – jelezte a hallgatóságban helyet foglaló polgármestereknek. Előadása további részében kiemelt három környékbeli projektet mint amelyek „komoly húzóerőt jelentenek”:

  • Sárospatakon: mozgásszervi rehabilitációs központ 
  • Tokajban: útfelújítások 
  • Cigándon: egészségügyi közszolgáltatások bővítése

30 éves a Zempléni településszövetség

Fotók: Vajda János

A folytatásból kiderült:

– Pályázatkiírás-dömping várható az európai uniós források tekintetében. A kormányfő által megfogalmazott célt, hogy legyen Magyarország 2030-ra az Európai Unió ötödik legélhetőbb országa, csak a vidékkel összefogva érhetjük el.

Mezőzombortól Nyíregyházáig eltekerni

Ezután dr. Koncz Zsófia államtitkár, országgyűlési képviselő, majd Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő felszólalása következett.
– Egy csoda ez a vidék. Kiemelkedő a magyar történelem szempontjából. Nekünk soha nem volt egyszerű. Mindig fel tudtunk állni. Van is önálló gondolatunk. Hihetetlen dolgokat tudtunk elérni. Nem járunk a munka végén. Egy településen a jövőt jelentheti, ha bölcsődét tudunk nyitni – fejtette ki, majd kifejezetten saját képviselői körzetére utalva arról beszélt: – Szerencsig kiépült a 37-es főút négy sávja – kinyitottuk az egész vidéket! A turizmusban óriási potenciál rejlik. Ez a világ legeslegszebb helye. Kerékpárút-hálózatot igyekszünk kialakítani, a Tisza-tó jó példáját látva, Mezőzombortól Nyíregyházáig lehet majd eltekerni.

Az ünnepnap keretében átadták a Zemplénért kitüntető címet. Az idei díjazott Csatlósné Komáromi Katalin lett. Mint a hivatalos indoklásból kiderül, a közművelődési szakembert „igazi zempléni polgárnak” tartják. Sátoraljaújhelyen született. A kezdetekkor Kupa Mihály mellett dolgozott a Zempléni Településszövetségnél. Sárospatakon a művelődési ház igazgatójaként szerzett széles körű szakmai hírnevet. Egy időben a Nemzeti Kulturális Alap elnöke volt. Ma a Tokaj-Hegyalja Egyetem egyik igazgatója. Az is szóba került: ő a második női kitüntetett a díj három évtizedes történetében.

„Zemplénért” Aranygyűrűt Májer János, a ZTSZ elnöke adta át Csatlósné Komáromi Katalinnak.

Összefogás: aki mondja, teszi is

– Erő is kell, nem csak tudomány – jelentette ki a kormányzati fejlesztéspolitika kapcsán Hörcsik Richárd. – A Zempléni Településszövetség az összefogás szimbóluma, de nem csak a szlogenek szintjén; erre egyedi példát adtunk az elmúlt 31 évben. Aki mondja, teszi is. Ami bennünket egyesít, egyetlen szó: Zemplén.

Az országgyűlési képviselő elmondta, amikor összegezni próbálta, mennyi támogatás érkezett már a térségbe, azt találta: brutális mennyiségű. Idézte az Európai Uniónál érvényesülő direktívát, miszerint „egység a sokszínűségben”.

– A harcot összefogni: ez nehéz dolog. Meg kell tanítani az egy járásban élőket, hogy: van olyan, hogy közérdek. Errefelé haladunk. Az EU is erre próbál bennünket rávenni, ez a jó irány: a partnerség. A Fidesz-KDNP-nek mindig is természetes szövetségese volt a ZTSZ, ne szégyelljük ezt kimondani! Ez nem pártpolitika, hanem vidékfejlesztés. Mi nem „lejárunk vidékre”, hanem itt élünk. Távol vagyunk, ez előny is: békén hagynak minket. – A továbbiakban arra utalt, „előnye az itteni vidékfejlesztésnek, hogy mi egy forintból kettőt tudunk csinálni”. Önmagára és politikai közösségére úgy utalt, mint „mi, bőgatyások”, és elzárkózott attól, hogy a fővárosból vagy Brüsszelből jött „nadrágos emberek” mondják meg, mit kell tenni.

–Nekünk a vidék Magyarországa, kell, ezért harcolunk. A kormányfő által 2030-ról tett ígéretről azt gondolom: ha akkor még lesz unió, és nem visz el minket a háború, a legélhetőbb térségnek a Zemplénnek kell lennie.

A Zempléni Településszövetség Napja kétnapos rendezvénye szombaton, szeptember 6-án zászlóátadással és egész napos programmal folytatódik.

 

