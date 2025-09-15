szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

16°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Legendás épület

1 órája

Gyufagyárból legenda: a tokaji Zeleméry-kúria rejtélyes múltja és újjászületése

Címkék#Bodrog#Zeleméry-kúria#gyufagyáros

Egykor a gyufagyáros család otthona volt, ma történelmi ékszerdoboz, amely felújítva újra régi fényében ragyog. Kevés épület tud olyan fordulatos történetet felmutatni, mint a tokaji Zeleméry-kúria.

Boon.hu

A Bodrog partjához közeli, négy és fél évszázados múltra visszatekintő épület a térség egyik legkülönlegesebb látnivalója. Bár a tokaji gyufagyár nem itt működött – hanem előbb a Bethlen Gábor utcában, majd a Kistokaj területén, ahol 28 méteres kéménye állt –, a kúria a gyufagyáros család elegáns otthonaként őrizte ennek az ipari korszaknak az emlékét. Az utóbbi években nagyszabású felújítás kezdődött, amelynek köszönhetően a tokaji Zeleméry-kúria újra a térség egyik ikonikus pontjává vált. A gyönyörű épületet a Borsodi Zóna fotósa örökítette meg.

Tokaj ikonikus épülete, a Zeleméry-kúria.
Tokaj ikonikus épülete, a Zeleméry-kúria a Bodrog partján
Forrás:  Facebook/Borsodi Zóna

A Zeleméry-kúria egykor présház volt

A Zeleméry-kúria első ismert formája egy egyszerű présház volt, amelyet folyamatosan bővítettek és szépítettek. Az évek során tornyocskás rész, veranda és díszes homlokzatok születtek, a copf és a késő barokk stílus elemei ma is felfedezhetők rajta, megőrizve a régmúlt hangulatát.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Újjászületés a 21. században

A 20. század elején a tokaji gyufagyár virágzását élte előbb a Bethlen Gábor utcában, majd egy másik tokaji helyszínre költözött (a mai Benedek Pál utca környékére), ahol 28 méteres kémény jelezte az üzemet. A Zeleméry-kúria ekkor a gyufagyáros család elegáns rezidenciájaként szolgált, így kapta a „gyufagyárosok kúriája” nevet.

A Zeleméry-kúria egy Interreg-projekt keretében újult meg. A felújítás révén Tokaj egyik legizgalmasabb múltú épülete újra a figyelem középpontjába került.

További hírekért kövesse a boon.hu oldalát!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu