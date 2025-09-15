Gyufagyárból legenda: a tokaji Zeleméry-kúria rejtélyes múltja és újjászületése

A Bodrog partjához közeli, négy és fél évszázados múltra visszatekintő épület a térség egyik legkülönlegesebb látnivalója. Bár a tokaji gyufagyár nem itt működött – hanem előbb a Bethlen Gábor utcában, majd a Kistokaj területén, ahol 28 méteres kéménye állt –, a kúria a gyufagyáros család elegáns otthonaként őrizte ennek az ipari korszaknak az emlékét. Az utóbbi években nagyszabású felújítás kezdődött, amelynek köszönhetően a tokaji Zeleméry-kúria újra a térség egyik ikonikus pontjává vált. A gyönyörű épületet a Borsodi Zóna fotósa örökítette meg.

Tokaj ikonikus épülete, a Zeleméry-kúria a Bodrog partján

A Zeleméry-kúria egykor présház volt

A Zeleméry-kúria első ismert formája egy egyszerű présház volt, amelyet folyamatosan bővítettek és szépítettek. Az évek során tornyocskás rész, veranda és díszes homlokzatok születtek, a copf és a késő barokk stílus elemei ma is felfedezhetők rajta, megőrizve a régmúlt hangulatát.

Újjászületés a 21. században

A 20. század elején a tokaji gyufagyár virágzását élte előbb a Bethlen Gábor utcában, majd egy másik tokaji helyszínre költözött (a mai Benedek Pál utca környékére), ahol 28 méteres kémény jelezte az üzemet. A Zeleméry-kúria ekkor a gyufagyáros család elegáns rezidenciájaként szolgált, így kapta a „gyufagyárosok kúriája” nevet.

A Zeleméry-kúria egy Interreg-projekt keretében újult meg. A felújítás révén Tokaj egyik legizgalmasabb múltú épülete újra a figyelem középpontjába került.