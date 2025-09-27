szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

14°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A kívánság

2 órája

,,Imádkozzatok Tibiért" – súlyos állapotban került kórházba A Kívánság életre hívója

Címkék#Zaveczki Tibor#A Kívánság Alapítvány#A Kívánság

Szombat hajnalban rossz hírek érkeztek: Tibor mentővel került kórházba. Állapota jelenleg ismeretlen, de a jelek szerint súlyos lehet. Barátai és ismerősei most egy emberként imádkoznak a miskolci kötődésű, A Kívánság alapítvány létrehozója, Zaveczki Tibor gyógyulásáért.

Ők azok a fiatalok, akik miskolci és a környéken élő beteg, vagy nehéz sorsú gyermekek kívánságát teljesítik. Országos ismertségre azt követően tettek szert, hogy felújították a nyolcvan éves vilmányi nagymamának és unokáinak lakását, miközben a Balatonon nyaraltak velük (a beteg hölgy és a gyermekek akkor először látták a magyar tengert) - írta a boon róluk, amikor 2020-ban Jószolgálati-díjra jelölték őket. Az  alapítvány, Zaveczki Tibor vezetésével küldetésének azt vallja, hogy beteg vagy hátrányos helyzetben élő gyermekek kívánságait váltsa valóra. 

zaveczki tibor
2020-ban Jószolgálat díj elismerésben részesült Zaveczki Tibor csapata

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Kívánság alapítványnál olyan kívánságokat próbálnak teljesíteni, amik nem feltétlenül anyagi javakban mérhetőek, hanem 

felejthetetlen pillanatok, amelyeket a családjuk saját erejükből nem tudnának megadni 

– legyen szó egy hírességgel való találkozásról, egy különleges hely meglátogatásáról vagy egy életre szóló élmény megéléséről.

Hiszünk abban, hogy egy különleges élmény ereje nemcsak mosolyt csal a gyermekek arcára, hanem erőt adhat a gyógyulásukhoz és segíthet megőrizni a hitüket egy szebb jövőben.

Tibor már hosszú hetek óta küzdött testi panaszokkal. Gyomorfájdalmai, hasmenése és kialvatlansága egyre csak fokozódtak. Az utóbbi napokban többször is hányt, végül pedig vért is – ez volt az a pont, amikor már nem lehetett tovább halogatni az orvosi segítséget.

Sokan nem is tudták, min megy keresztül. Tibi azok közé tartozott, akik ritkán panaszkodnak. Inkább magukban hordozzák a fájdalmat, a problémát – nem terhelnek vele másokat. Úgy érezhette, erősnek kell maradnia, és talán úgy is gondolta, hogy majd „átvészeli” valahogy. Pedig hónapok óta csendben szenvedett – nem csak testileg, de lelkileg is. Kevesen tudtak róla, hogy baj van, mert inkább másokon próbált segíteni, ahelyett hogy magára gondolt volna. Most azonban elfogyott az ereje. Összetört - derül ki a közösségi oldalukra kikerült bejegyzésből.

Barátai és szerettei most a közösségi oldalakon kérnek imát és támogatást:
🙏 „Imádkozzatok Tibiért” – írják sokan:

Tavaly podcast beszélgetés készült vele, amit itt újra meghallgathatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu