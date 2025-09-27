,,Imádkozzatok Tibiért" – súlyos állapotban került kórházba A Kívánság életre hívója

Ők azok a fiatalok, akik miskolci és a környéken élő beteg, vagy nehéz sorsú gyermekek kívánságát teljesítik. Országos ismertségre azt követően tettek szert, hogy felújították a nyolcvan éves vilmányi nagymamának és unokáinak lakását, miközben a Balatonon nyaraltak velük (a beteg hölgy és a gyermekek akkor először látták a magyar tengert) - írta a boon róluk, amikor 2020-ban Jószolgálati-díjra jelölték őket. Az alapítvány, Zaveczki Tibor vezetésével küldetésének azt vallja, hogy beteg vagy hátrányos helyzetben élő gyermekek kívánságait váltsa valóra.

2020-ban Jószolgálat díj elismerésben részesült Zaveczki Tibor csapata

A Kívánság alapítványnál olyan kívánságokat próbálnak teljesíteni, amik nem feltétlenül anyagi javakban mérhetőek, hanem

felejthetetlen pillanatok, amelyeket a családjuk saját erejükből nem tudnának megadni

– legyen szó egy hírességgel való találkozásról, egy különleges hely meglátogatásáról vagy egy életre szóló élmény megéléséről.

Hiszünk abban, hogy egy különleges élmény ereje nemcsak mosolyt csal a gyermekek arcára, hanem erőt adhat a gyógyulásukhoz és segíthet megőrizni a hitüket egy szebb jövőben.

Tibor már hosszú hetek óta küzdött testi panaszokkal. Gyomorfájdalmai, hasmenése és kialvatlansága egyre csak fokozódtak. Az utóbbi napokban többször is hányt, végül pedig vért is – ez volt az a pont, amikor már nem lehetett tovább halogatni az orvosi segítséget.

Sokan nem is tudták, min megy keresztül. Tibi azok közé tartozott, akik ritkán panaszkodnak. Inkább magukban hordozzák a fájdalmat, a problémát – nem terhelnek vele másokat. Úgy érezhette, erősnek kell maradnia, és talán úgy is gondolta, hogy majd „átvészeli” valahogy. Pedig hónapok óta csendben szenvedett – nem csak testileg, de lelkileg is. Kevesen tudtak róla, hogy baj van, mert inkább másokon próbált segíteni, ahelyett hogy magára gondolt volna. Most azonban elfogyott az ereje. Összetört - derül ki a közösségi oldalukra kikerült bejegyzésből.

Barátai és szerettei most a közösségi oldalakon kérnek imát és támogatást:

🙏 „Imádkozzatok Tibiért” – írják sokan: