Helyi közélet

11 perce

Sötétedés után történt: ordítása mentette meg a borsodi lányt

Címkék#Kazincbarcika#környék#zaklat#közösségi média

Vigyorgott, majd eltűnt ,a környék lakói aggódnak. Félelmetes jelenet egy kazincbarcikai lépcsőház előtt.

Megrázó esetet osztottak meg a közösségi oldalon. Egy férfi ijesztgeti, zaklatja az embereket, aggódnak az ott lakók, már több mindenkivel történt hasonló eset.

kazincbarcikán zaklatták a ház előtt
Csak a ház elé vitte le sétáltatni a kutyáját Kazincbarcikán, amikor zaklatni kezdte egy férfi
(A fotó illusztráció)
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

 

!!Figyelem!!  Tegnap este fél 10-kor a 16 éves lányom levitte a  kutyánkat a Márka környékén egy sétára. Egy férfi telefonált tőle kb.30 méterre. A kislányom mikor meglátta, visszafordult, indult rögtön a lépcsőházunk felé. A férfi utána jött, pillanatok alatt utolérte, hátulról fogdosni kezdte. A lányom ráordított, így vigyorogva elszaladt. A férjem utána ment, a Pennynél járt. Amikor kérdőre vonta, elszaladt az Alsóvárosi körút felé. 25-30 év körüli, 175-180 cm magas, vékony testalkatú, fehér bőrű. Rövid , barna hajú, rövid szakálla van

 - osztott meg felháborodását a közösségi oldalon az anyuka.

Mást is zaklatott a barcikai férfi

A napokban a felnőtt testvérem is ugyan így járt,este 8kor a Napsugár óvoda zebrájánál! Szerintem ez ugyan az a gyökér!Jelentsétek a rendőrségen,mi is megtettük! Remélem a lányod túl lép rajta mihamarabb

- írta egy hozzászóló.

Sokkoló ....utàna biztosan nem fog többè szemètkedni a mocsok!

- reménykedik egy másik kommentelő.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

