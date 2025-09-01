Hidegrázós jelenet a borsodi városban? Gyanús kocsi még gyanúsabb sofőrje hozta a frászt anyára és kislányára

Egy Tiszaújvárosi anyuka a közösségi médiában számolt be arról, hogy szombaton, miközben négyéves kislányával a Tesco felé sétáltak, egy autós többször is megállt mellettük, intett nekik, majd követni kezdte őket a környéken.

Menekülni kezdtek

A nő beszámolója szerint a férfi többször megpróbált közel kerülni hozzájuk, ezért azonnal a biztonságosabbnak vélt irányba menekültek: először a „Piramishoz”, majd egy buszmegállóhoz, végül a Mátyás kocsma elé. A helyzet annyira fenyegetővé, zaklatássá vált, hogy az édesanya hívta a rendőrséget.

Kiérkeztek a járőrök

A kiérkező járőrök azonban – a nő elmondása szerint – nem nyugtatták meg őket kellőképpen. A fiatal nő posztja gyorsan terjed a Facebookon, sokan felháborodtak :

Ki kell a fickó kèpèt is rakni,vagy a nevèt,ès hàtha jelentkezik ès meg tudja indokolni a mièrteket!

- javasolta az egyik csoporttag.

Egy másik kommentelő soraiból az olvasható ki, hogy pontosan tudja, melyik üzletben szokott vásárolni a férfi, akinek a jelek szerint nem ez lehetett az első hasonló esete. Egy másik nő ugyanis arról számolt be, hogy évekkel ezelőtt őt is követte már az alak a vasútállomástól a buszpályaudvarig, közben obszcén gesztusokat téve.