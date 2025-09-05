szeptember 5., péntek

3 órája

Sokan nem jutottak el időben Miskolcra – reggeli fennakadás a vasúton!

Hajnalban elindult, de nem jutott messzire. Egy másik menetrend szerinti vonat nem is közlekedett. Sokan kénytelenek más járatra átszállni.

Sokan nem jutottak el időben Miskolcra – reggeli fennakadás a vasúton!

A reggeli órákban több vonat nem közlekedett a megszokottak szerint (A kép illusztráció)

Fotó: TAKACS JOCI

A Sátoraljaújhelyről 4:56-kor Szerencsre elindult személyvonat (5219) meghibásodott Sárospatakon.

A Szerencsről Miskolcra 6:18-kor induló vonat (5247) nem közlekedik.

  • Az utasaik a Sárospatakról 6:14-kor, Szerencsről 6:53-kor továbbinduló Zemplén InterCityvel (IC 507) utazhatnak Szerencs, Miskolc felé. Megáll Szegin és Mezőzomboron is.

- tette közzé a MÁVINFORM.


