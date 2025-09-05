Helyi közélet
3 órája
Sokan nem jutottak el időben Miskolcra – reggeli fennakadás a vasúton!
Hajnalban elindult, de nem jutott messzire. Egy másik menetrend szerinti vonat nem is közlekedett. Sokan kénytelenek más járatra átszállni.
A reggeli órákban több vonat nem közlekedett a megszokottak szerint (A kép illusztráció)
Fotó: TAKACS JOCI
A Sátoraljaújhelyről 4:56-kor Szerencsre elindult személyvonat (5219) meghibásodott Sárospatakon.
A Szerencsről Miskolcra 6:18-kor induló vonat (5247) nem közlekedik.
- Az utasaik a Sárospatakról 6:14-kor, Szerencsről 6:53-kor továbbinduló Zemplén InterCityvel (IC 507) utazhatnak Szerencs, Miskolc felé. Megáll Szegin és Mezőzomboron is.
- tette közzé a MÁVINFORM.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Nem semmi!
4 órája
Gondolnád? Egy kisbusz Borsod legdrágább használt autója, de nem hétköznapi, az már biztos!
Ezt ne hagyja ki!Jó évjárat lesz?
14 órája
Már javában szüretelik a tokaji boroknak való szőlőt, de milyen lesz a minőség?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre