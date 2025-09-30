41 perce
Megállt a vonat Miskolcnál, és nem is ment tovább
Nem minden alakult a menetrend szerint egy reggeli személyvonat útvonalán. A kellemetlen helyzet a vonat utasainak okozott némi fejtörést.
A Szerencsről 8:41-kor Füzesabonyba indult személyvonat (5267) csak Miskolcig közlekedett.
Utasai a következő Füzesabonyba tartó személyvonattal (5267) vagy a következő Tokaj InterCityvel (IC 183) utazhatnak tovább, amely ezért Miskolctól Füzesabonyig mindenhol megáll - tette közzé a MÁVINFORM.
