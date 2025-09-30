szeptember 30., kedd

Helyi közélet

41 perce

Megállt a vonat Miskolcnál, és nem is ment tovább

Címkék#Miskolc#személyvonat#állomás#utas

Nem minden alakult a menetrend szerint egy reggeli személyvonat útvonalán. A kellemetlen helyzet a vonat utasainak okozott némi fejtörést.

A Szerencsről 8:41-kor Füzesabonyba indult személyvonat (5267) csak Miskolcig közlekedett. 

A Szerencsről indult vonat végül nem jutott el Füzesabonyig.
A Szerencsről indult vonat végül nem jutott el Füzesabonyig. (A kép illusztráció)
Fotó: Takács József

Utasai a következő Füzesabonyba tartó személyvonattal (5267) vagy a következő Tokaj InterCityvel (IC 183) utazhatnak tovább, amely ezért Miskolctól Füzesabonyig mindenhol megáll - tette közzé a MÁVINFORM.


Ózdon sem indult jól a reggel, oda még csak el se indult a személyvonat

Két személyszállító járat is kimaradt a napokban egy észak-magyarországi vasútvonalon. A vonat helyett pótlóbuszok szállították az utasokat több állomás között, reggel és késő este is - írtuk korábban.

Erről bővebben itt olvashatnak.

 

