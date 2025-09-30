Megállt a vonat Miskolcnál, és nem is ment tovább

A Szerencsről 8:41-kor Füzesabonyba indult személyvonat (5267) csak Miskolcig közlekedett.

A Szerencsről indult vonat végül nem jutott el Füzesabonyig. (A kép illusztráció)

Fotó: Takács József

Utasai a következő Füzesabonyba tartó személyvonattal (5267) vagy a következő Tokaj InterCityvel (IC 183) utazhatnak tovább, amely ezért Miskolctól Füzesabonyig mindenhol megáll - tette közzé a MÁVINFORM.



Ózdon sem indult jól a reggel, oda még csak el se indult a személyvonat

Két személyszállító járat is kimaradt a napokban egy észak-magyarországi vasútvonalon. A vonat helyett pótlóbuszok szállították az utasokat több állomás között, reggel és késő este is - írtuk korábban.

