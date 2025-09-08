szeptember 8., hétfő

Helyi közélet

1 órája

Senki sem számított rá: félúton megállt ez a borsodi személyvonat!

Címkék#MÁVINFORM#személyvonat#Taktaharkány#pótlóbusz

Váratlan fordulat a síneken. 8:36-kor elindult a vonat Nyíregyháza felé, de az út fele már nem a sínen folytatódott!

Senki sem számított rá: félúton megállt ez a borsodi személyvonat!

Megállt a vonat Taktaharkányban

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyházára elindult személyvonat (5112) csak Taktaharkányig közlekedett.

  • Utasai onnan pótlóbusszal utazhatnak tovább - tetet közzé a MÁVINFORM.

 

