1 órája
Senki sem számított rá: félúton megállt ez a borsodi személyvonat!
Váratlan fordulat a síneken. 8:36-kor elindult a vonat Nyíregyháza felé, de az út fele már nem a sínen folytatódott!
Megállt a vonat Taktaharkányban
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A Füzesabonyból 8:36-kor Nyíregyházára elindult személyvonat (5112) csak Taktaharkányig közlekedett.
- Utasai onnan pótlóbusszal utazhatnak tovább - tetet közzé a MÁVINFORM.
5 órája
A hétvégi vihar okozott kárt, de ivóvíz-fővezetéket is cserélnek hétfőn Miskolcon
