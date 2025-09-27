Vonatközlekedés
1 órája
Az esti Hernád-Zemplén IC menetideje ismét nem a szokásos
Erre lehet számítani, aki erre a vonatra száll.
Ismét késnek a vonatok Borsodban
Fotó: Fotó: Takács József
A Keleti pályaudvarról Hidasnémetibe 16:25-kor elindult Hernád-Zemplén InterCity (IC 192) menetideje 40 perccel nőtt a hévízgyörki baleseti helyszínelés miatt. A Miskolcról Sátoraljaújhelyre 18:40-kor induló Zemplén InterCity (IC 526) is várhatóan 40 perces késéssel közlekedik - olvasható a mavcsoport hivatalos oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Így is lehet!
9 órája
Váratlan fordulat a 26-os főúton, amire még a sofőr sem számított!
Ezt ne hagyja ki!Szüreti hangulat
4 órája
Tállya festői környezetét talán csak a szüreti felvonulás múlta felül – a helyszínen jártunk (fotók+videó!)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre