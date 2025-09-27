Az esti Hernád-Zemplén IC menetideje ismét nem a szokásos

A Keleti pályaudvarról Hidasnémetibe 16:25-kor elindult Hernád-Zemplén InterCity (IC 192) menetideje 40 perccel nőtt a hévízgyörki baleseti helyszínelés miatt. A Miskolcról Sátoraljaújhelyre 18:40-kor induló Zemplén InterCity (IC 526) is várhatóan 40 perces késéssel közlekedik - olvasható a mavcsoport hivatalos oldalán.

