Vonatközlekedés

2 órája

Az esti Hernád-Zemplén IC menetideje ismét nem a szokásos

Címkék#Hidasnémeti#Hernád-Zemplén IC#késés#vonat#MÁV

Erre lehet számítani, aki erre a vonatra száll.

Az esti Hernád-Zemplén IC menetideje ismét nem a szokásos

Ismét késnek a vonatok Borsodban

Fotó: Fotó: Takács József

A Keleti pályaudvarról Hidasnémetibe 16:25-kor elindult Hernád-Zemplén InterCity (IC 192) menetideje 40 perccel nőtt a hévízgyörki baleseti helyszínelés miatt. A Miskolcról Sátoraljaújhelyre 18:40-kor induló Zemplén InterCity (IC 526) is várhatóan 40 perces késéssel közlekedik - olvasható a mavcsoport  hivatalos oldalán.

