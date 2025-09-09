Helyi közélet
1 órája
Meglepetés érte a miskolci vonatra várókat Ózdon – mással kell utazniuk!
Járműhiba bénította meg a reggelt Ózdon. Vonat helyett buszra terelik az utasokat Miskolc felé!
Járműhiba miatt nem indult el az egyik reggeli járat Ózdon (A kép illusztráció)
Fotó: Takács József
Az Ózdról 7:08-kor Miskolcra induló személyvonat (5427) járműhiba miatt nem közlekedik.
Utasai az Ózd, autóbusz-állomásról 7:30-kor Miskolcra induló 3770-es busszal utazhatnak, melynek megállóit erről a linkről érhetik el - tette közzé a MÁVINFORM.
