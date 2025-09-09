szeptember 9., kedd

Ádám névnap

16°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Meglepetés érte a miskolci vonatra várókat Ózdon – mással kell utazniuk!

Címkék#MÁVINFORM#járműhiba#személyvonat

Járműhiba bénította meg a reggelt Ózdon. Vonat helyett buszra terelik az utasokat Miskolc felé!

Meglepetés érte a miskolci vonatra várókat Ózdon – mással kell utazniuk!

Járműhiba miatt nem indult el az egyik reggeli járat Ózdon (A kép illusztráció)

Fotó: Takács József

Az Ózdról 7:08-kor Miskolcra induló személyvonat (5427) járműhiba miatt nem közlekedik.

Utasai az Ózd, autóbusz-állomásról 7:30-kor Miskolcra induló 3770-es busszal utazhatnak, melynek megállóit erről a linkről érhetik el - tette közzé a MÁVINFORM.


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu