Meglepetés érte a miskolci vonatra várókat Ózdon – mással kell utazniuk!

Az Ózdról 7:08-kor Miskolcra induló személyvonat (5427) járműhiba miatt nem közlekedik.

Utasai az Ózd, autóbusz-állomásról 7:30-kor Miskolcra induló 3770-es busszal utazhatnak, melynek megállóit erről a linkről érhetik el - tette közzé a MÁVINFORM.



A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!