Helyi közélet
1 órája
Hoppá! Lemondták a Miskolcról induló késő esti vonatot – busz viszi tovább az utasokat!
Váratlan fordulat az esti közlekedésben! A Miskolcról induló késő esti személyvonat helyett pótlóbusz szállítja az utasokat.
A Miskolcról Ózdra 22:43-kor induló személyvonat (5438) helyett pótlóbusz szállítja az utasokat.
A busz megállási helyei:
- Miskolc-Tiszai vasútállomás
- Miskolc-Gömöri vasútállomás (helyi járat megálló)
- Sajóecseg vasútállomás
- Sajószentpéter vasútállomás (Volán-megálló)
- Kazincbarcika alsót nem érinti, helyette Kazincbarcika, Volán telepnél
- Kazincbarcika vasútállomás (Volán-megálló)
- Putnok vasútállomás (Volán-megálló)
- Bánréve vasútállomás
- Ózd-Alsó vasútállomás (Volán-megálló)
- Ózd vasútállomás (Volán-megálló)
- tette közzé a MÁVINFORM.
