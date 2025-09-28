szeptember 28., vasárnap

Helyi közélet

1 órája

Hoppá! Lemondták a Miskolcról induló késő esti vonatot – busz viszi tovább az utasokat!

Váratlan fordulat az esti közlekedésben! A Miskolcról induló késő esti személyvonat helyett pótlóbusz szállítja az utasokat.

A Miskolcról Ózdra 22:43-kor induló személyvonat (5438) helyett pótlóbusz szállítja az utasokat.

Vonat helyett pótlóbusz közlekedik Miskolcról
Vonat helyett pótlóbusz közlekedik Miskolcról (A kép illusztráció)
Fotó: Takács József

A busz megállási helyei:

  • Miskolc-Tiszai vasútállomás
  • Miskolc-Gömöri vasútállomás (helyi járat megálló)
  • Sajóecseg vasútállomás
  • Sajószentpéter vasútállomás (Volán-megálló)
  • Kazincbarcika alsót nem érinti, helyette Kazincbarcika, Volán telepnél
  • Kazincbarcika vasútállomás (Volán-megálló)
  • Putnok vasútállomás (Volán-megálló)
  • Bánréve vasútállomás
  • Ózd-Alsó vasútállomás (Volán-megálló)
  • Ózd vasútállomás (Volán-megálló)

- tette közzé a MÁVINFORM.


