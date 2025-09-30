21 perce
Este, és reggel is kimaradt egy személyvonat vármegyénkben - így juthattak el az utasok mégis a célállomásig
Két személyszállító járat is kimaradt a napokban egy észak-magyarországi vasútvonalon. A vonat helyett pótlóbuszok szállították az utasokat több állomás között, reggel és késő este is.
A Miskolcról 22:43-kor Ózdra induló személyvonat (5438) járműhiba miatt nem közlekedik.
- Utasai a Volán 3770-es autóbusz járatával utazhatnak, mely Miskolc-Tiszaitól indul, és Sajószentpéter, Kazincbarcika, Putnok vasútállomásokra is betér.
Reggel se indult el az ózdi vonat
Kedd reggel az Ózdról 5:33-kor Miskolcra induló személyvonat (5439) nem közlekedik
- Helyette pótlóbusszal utazhatnak, mely az alábbi megállókat érinti:
Ózd, vasútállomás (VOLÁN)
Ózd-Alsó vasútállomás (VOLÁN)
Bánréve vasútállomás
Putnok, vasútállomás (VOLÁN)
Kazincbarcika, vasútállomás (VOLÁN)
Kazincbarcika alsó
Sajószentpéter, vasútállomás (VOLÁN)
Sajóecseg vasútállomás
Sajókeresztúr, posta (VOLÁN)
Gömöri pályaudvar (MVK)
Miskolc, Tiszai pályaudvar (VOLÁN)
- tette közzé a MÁVNFORM.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Többgenerációs tévhit: ne erre a tünetre figyelj, ha betegen megy haza a gyerek
Ez történik, ha Borsodban pálinkát főznek: a paradicsomcefre csak a kezdet, a borsodi főzdében villant már kés is