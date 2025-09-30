Helyi közélet 4 órája

Este, és reggel is kimaradt egy személyvonat vármegyénkben - így juthattak el az utasok mégis a célállomásig

Két személyszállító járat is kimaradt a napokban egy észak-magyarországi vasútvonalon. A vonat helyett pótlóbuszok szállították az utasokat több állomás között, reggel és késő este is.

A Miskolcról 22:43-kor Ózdra induló személyvonat (5438) járműhiba miatt nem közlekedik. Késő este, és reggel sem közlekedett az ózdi személyvonat.

Forrás: MÁV illusztráció Utasai a Volán 3770-es autóbusz járatával utazhatnak, mely Miskolc-Tiszaitól indul, és Sajószentpéter, Kazincbarcika, Putnok vasútállomásokra is betér. Reggel se indult el az ózdi vonat Kedd reggel az Ózdról 5:33-kor Miskolcra induló személyvonat (5439) nem közlekedik Helyette pótlóbusszal utazhatnak, mely az alábbi megállókat érinti: Ózd, vasútállomás (VOLÁN) Ózd-Alsó vasútállomás (VOLÁN) Bánréve vasútállomás Putnok, vasútállomás (VOLÁN) Kazincbarcika, vasútállomás (VOLÁN) Kazincbarcika alsó Sajószentpéter, vasútállomás (VOLÁN) Sajóecseg vasútállomás Sajókeresztúr, posta (VOLÁN) Gömöri pályaudvar (MVK) Miskolc, Tiszai pályaudvar (VOLÁN) - tette közzé a MÁVNFORM.

