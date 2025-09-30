szeptember 30., kedd

Helyi közélet

4 órája

Este, és reggel is kimaradt egy személyvonat vármegyénkben - így juthattak el az utasok mégis a célállomásig

Két személyszállító járat is kimaradt a napokban egy észak-magyarországi vasútvonalon. A vonat helyett pótlóbuszok szállították az utasokat több állomás között, reggel és késő este is.

A Miskolcról 22:43-kor Ózdra induló személyvonat (5438) járműhiba miatt nem közlekedik.

Késő este, és reggel sem közlekedett az ózdi személyvonat.
Késő este, és reggel sem közlekedett az ózdi személyvonat. 
Forrás: MÁV illusztráció
  • Utasai a Volán 3770-es autóbusz járatával utazhatnak, mely Miskolc-Tiszaitól indul, és Sajószentpéter, Kazincbarcika, Putnok vasútállomásokra is betér.

Reggel se indult el az ózdi vonat

Kedd reggel az Ózdról 5:33-kor Miskolcra  induló személyvonat (5439) nem közlekedik

  • Helyette pótlóbusszal utazhatnak, mely az alábbi megállókat érinti:

Ózd, vasútállomás (VOLÁN) 

Ózd-Alsó vasútállomás (VOLÁN)

Bánréve vasútállomás

Putnok, vasútállomás (VOLÁN)

Kazincbarcika, vasútállomás (VOLÁN)

Kazincbarcika alsó

Sajószentpéter, vasútállomás (VOLÁN)

Sajóecseg vasútállomás

Sajókeresztúr, posta (VOLÁN)

Gömöri pályaudvar (MVK)

Miskolc, Tiszai pályaudvar (VOLÁN)

- tette közzé a MÁVNFORM.


