52 perce
Váratlan fordulat érte egy borsodi kisváros lakóit: nem indult egy reggeli vonat - ez lett a vége
Valami egészen szokatlan történt ma reggel Szendrőn. A vonat helyett más szállította az utasokat Miskolcra.
A Szendrőről 6:17-kor Miskolcra induló személyvonat (35469) helyett pótlóbusz közlekedett.
A pótlóbusz megállási helyei:
- Szendrő, vasútállomás (VOLÁN)
- Szendrő, Büdöskútpuszta (VOLÁN)
- Szendrőlád, vasúti megállóhely bejárati út (VOLÁN)
- Edelény, vasútállomás (VOLÁN)
- Edelény-Alsó, vasúti megállóhely bejárati út (VOLÁN)
- Borsodszirák, kultúrház (VOLÁN)
- Boldva, vasúti megállóhely bejárati út (VOLÁN)
- Boldva, templom (VOLÁN)
- Sajóecseg vasútállomás
- Sajókeresztúr, posta (VOLÁN)
- Szirmabesenyő, vasúti megállóhely (VOLÁN)
- Gömöri pályaudvar (MVK)
- Miskolc, Tiszai pályaudvar (VOLÁN)
- tette közzé a MÁVINFORM.
