Helyi közélet

1 órája

Váratlan fordulat érte egy borsodi kisváros lakóit: nem indult egy reggeli vonat - ez lett a vége

Valami egészen szokatlan történt ma reggel Szendrőn. A vonat helyett más szállította az utasokat Miskolcra.

A Szendrőről 6:17-kor Miskolcra induló személyvonat (35469) helyett pótlóbusz közlekedett.

Miskolcra indult volna a vonat, végül pótlóbusz szállította az utasokat.
Miskolcra indult volna a vonat, végül pótlóbusz szállította az utasokat. (A kép illusztráció)
Fotó: TAKACS JOCI

A pótlóbusz megállási helyei:

  • Szendrő, vasútállomás (VOLÁN)
  • Szendrő, Büdöskútpuszta (VOLÁN)        
  • Szendrőlád, vasúti megállóhely bejárati út (VOLÁN)       
  • Edelény, vasútállomás (VOLÁN)
  • Edelény-Alsó, vasúti megállóhely bejárati út (VOLÁN)   
  • Borsodszirák, kultúrház (VOLÁN)            
  • Boldva, vasúti megállóhely bejárati út (VOLÁN)
  • Boldva, templom (VOLÁN)         
  • Sajóecseg vasútállomás
  • Sajókeresztúr, posta (VOLÁN)   
  • Szirmabesenyő, vasúti megállóhely (VOLÁN)     
  • Gömöri pályaudvar (MVK)         
  • Miskolc, Tiszai pályaudvar (VOLÁN)       

- tette közzé a MÁVINFORM.


