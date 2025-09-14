Egy vízisikló teteme került elő a tejfölös dobozból

A bejegyzést egy helyi természetjáró tette közzé a „Sátoraljaújhely Most” Facebook-csoportban, aki a bányácska felé vezető út mellett gombászás közben talált rá a tejfölös dobozra. Kibontás után egy kifejlett vízisikló teteme került elő. A poszt célja nem a sokkolás, hanem a figyelemfelhívás volt. A posztoló rámutatni, hogy védett állatokról van szó, és hogy az ilyen kegyetlenség nem maradhat szó nélkül.

Döbbenetes látvány tárult egy természetjáró elé: elpusztult vízisikló volt a tejfölös dobozban

Forrás: Facebook/Sátoraljaújhely Most!

Hogyan került a vízisikló a tejfölös dobozba?

A bejegyzés írója gyanútlanul nyitotta ki a dobozt, amiben a tetemmel szembesült. Úgy véli, az állat nagy valószínűséggel élve kerülhetett a dobozba. A kommentelők többen is kifejezték megdöbbenésüket és felháborodásukat. A poszt írója azt is leírta, hogy reméli, az elkövető magára ismer, és tisztában van vele, milyen szenvedést okozott az állatnak.

Vigyázzon, a vízisikló védett állat!

A vízisikló Magyarországon védett állat, így az ellene elkövetett kegyetlenkedés jogi következményekkel járhat. Mivel ökológiai igényei és ezen belül is a tápláléka az egyre sérülékenyebb vizes élőhelyekhez kötik, hosszú távon mindenképpen veszélyeztetetté válhat. A vízisikló természetvédelmi értéke 25 ezer forint – olvasható a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján.