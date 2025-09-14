szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

17°
+26
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Botrányos!

52 perce

Egy vízisikló teteme került elő a tejfölös dobozból

Címkék#dobozban#bányácska#vízisikló tetem#állatkínzás

Sokkoló bejegyzés kavart felháborodást a közösségi médiában. Egy lezárt tejfölös dobozból egy elpusztult vízisikló teteme került elő.

Boon.hu
Egy vízisikló teteme került elő a tejfölös dobozból

A természetben is félelmetes látvány

Forrás: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Fotó: Halpern Bálint

A bejegyzést egy helyi természetjáró tette közzé a „Sátoraljaújhely Most” Facebook-csoportban, aki a bányácska felé vezető út mellett gombászás közben talált rá a tejfölös dobozra. Kibontás után egy kifejlett vízisikló teteme került elő. A poszt célja nem a sokkolás, hanem a figyelemfelhívás volt. A posztoló rámutatni, hogy védett állatokról van szó, és hogy az ilyen kegyetlenség nem maradhat szó nélkül.

vízisikló
Döbbenetes látvány tárult egy természetjáró elé: elpusztult vízisikló volt a tejfölös dobozban
Forrás: Facebook/Sátoraljaújhely Most!

Hogyan került a vízisikló a tejfölös dobozba?

A bejegyzés írója gyanútlanul nyitotta ki a dobozt, amiben a tetemmel szembesült. Úgy véli, az állat nagy valószínűséggel élve kerülhetett a dobozba. A kommentelők többen is kifejezték megdöbbenésüket és felháborodásukat. A poszt írója azt is leírta, hogy reméli, az elkövető magára ismer, és tisztában van vele, milyen szenvedést okozott az állatnak.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Vigyázzon, a vízisikló védett állat!

A vízisikló Magyarországon védett állat, így az ellene elkövetett kegyetlenkedés jogi következményekkel járhat. Mivel ökológiai igényei és ezen belül is a tápláléka az egyre sérülékenyebb vizes élőhelyekhez kötik, hosszú távon mindenképpen veszélyeztetetté válhat. A vízisikló természetvédelmi értéke 25 ezer forint – olvasható a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu