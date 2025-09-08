szeptember 8., hétfő

Csoda

1 órája

Pletykától kristályig, avagy így dobták fel a vasszerkezetet Miskolcon

A villanyrendőri buszmegálló vasszerkezetét zöld növényekkel, virágokkal „feldobni”, és általában is színesebbé, természetközelibbé tenni a belvárost. Ez motiválta a miskolci főutcai virágosítási programot.

Boon.hu

A Villanyrendőrnél másfél-két évtizede álló buszmegálló fém szerkezetének növényzet általi megszépítése volt az egyik fejlesztési lépése az elmúlt hetekben a miskolci belvárosban lezajlott virágosítási programnak. De legalább ilyen látványos, hogy vadonatúj virágládák kerültek ki a Széchenyi utca több pontjára is, igaz, ezek önmaguk szürkék, ám a beléjük került virágok annál színesebbek.

virágosítás
Virágosítás a belvárosban: a villanyrendőri helyszínt mutatja be a városgazdás Molnár László
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Virágosítás, virágládákkal és szíves virágokkal

Már több alkalommal beszámolt a Boon.hu a miskolci önkormányzat által felvállalt közterület-fejlesztési programról, amiről városvezető politikus is beszélt, fotókkal is illusztráltuk a fejleményeket, de a szakmai háttérről most nyílt alkalom tájékozódni. Az ilyesfajta munkálatokban illetékes városi cég, a Miskolci Városgazda Nonprofi Kft. szakembereit szólítottuk meg, hogy tájékoztassanak a várospolitikai program mögött rejtező részletekről.

Kedden reggel sikerült Molnár Lászlóval, a társaság parkgondozási ellenőrével találkoznunk a helyszínen, azaz a miskolci belvárosban. A villanyrendőri buszmegállónál kezdtük a sétát és a végén a színház környékén elhelyezett új virágládákat néztük meg.

Előbbiről így beszélt a Boon.hu kamerájának a szakember:

– A vasszerkezet élő növényekkel történő zöldítéséhez háromfajta csüngő, hajtásaival díszítő növényt ültettünk be, 25 kaspó van kihelyezve, több mint száz növénnyel.

  • pletykavirág
  • szúnyogűző
  • kristályvirág

– Ezeket hetente kétszer, hajnalban öntözzük. A buszmegálló hátsó részében, a Szinva-korlátnál két darab előnevelt borostyán-panelt használtunk. Miskolcon közterületen ilyen elemet eddig még nem alkalmaztunk. Ez „zöld falat” hoz létre, ami a nyitott buszmegálló tereit is látványosan elhatárolja a közterület egyéb részeitől. Terveink szerint a jövőben más helyszíneken is szeretnénk ilyen elemekkel dolgozni.

Vadonatúj virágládák a főutcán
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Ne lopják el, ne szemeteljék tele!

Molnár László a színháznál arról mesélt, hogy a városvezetés kérésére virágládákat helyeztek ki a főutcán, a cél az volt, hogy harmonikusan illeszkedjenek a főutca hangulatához és erősítsék a miliőt, még barátságosabbá tegyék a környezetet a járókelők számára.

– Itt a koncepció az volt, hogy minél vegyesebb és minél színesebb „foltokat” hozzunk létre, több virágfajtával, fákkal és évelő cserjékkel.

A virágfajták a következők:

  • gyertyavirág
  • őszi zsálya
  • kasvirág
  • cickafark
  • menyecskeszem

– Ezek szárazságtűrő vagy fél-szárazságtűrő fajták. Jövőre még szebben fognak kinézni. Minimum hetente kétszer öntözzük. Az elszáradt virágokat kollégáink rendszeresen leszedik, ez is a gondozás része, hiszen így újbóli virágzásra késztetjük a növényeket. A fák és cserjék alkalmazása a nagy ládákban szintén az árnyékolás céljából történik a nagy burkolt felületeken.

A szakember a szakmai ismertetőt követően egy kérést is megfogalmazott:

A lakosság sajnos sok esetben szemetesnek használja a virágládákat... Cigarettacsikket, egyéb hulladékot dobálnak bele. Nem egyszer ki is lopnak növényeket belőle. Három-négy alkalommal kellett már pótolni. Jó lenne, ha mindenki megértené, ezek a virágok a várost szépítik, nekünk, az itt élőknek, és az ide látogatóknak egyaránt. Óvjuk ezeket.

