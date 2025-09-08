Pletykától kristályig, avagy így dobták fel a vasszerkezetet Miskolcon

A Villanyrendőrnél másfél-két évtizede álló buszmegálló fém szerkezetének növényzet általi megszépítése volt az egyik fejlesztési lépése az elmúlt hetekben a miskolci belvárosban lezajlott virágosítási programnak. De legalább ilyen látványos, hogy vadonatúj virágládák kerültek ki a Széchenyi utca több pontjára is, igaz, ezek önmaguk szürkék, ám a beléjük került virágok annál színesebbek.

Virágosítás a belvárosban: a villanyrendőri helyszínt mutatja be a városgazdás Molnár László

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Virágosítás, virágládákkal és szíves virágokkal

Már több alkalommal beszámolt a Boon.hu a miskolci önkormányzat által felvállalt közterület-fejlesztési programról, amiről városvezető politikus is beszélt, fotókkal is illusztráltuk a fejleményeket, de a szakmai háttérről most nyílt alkalom tájékozódni. Az ilyesfajta munkálatokban illetékes városi cég, a Miskolci Városgazda Nonprofi Kft. szakembereit szólítottuk meg, hogy tájékoztassanak a várospolitikai program mögött rejtező részletekről.

Kedden reggel sikerült Molnár Lászlóval, a társaság parkgondozási ellenőrével találkoznunk a helyszínen, azaz a miskolci belvárosban. A villanyrendőri buszmegállónál kezdtük a sétát és a végén a színház környékén elhelyezett új virágládákat néztük meg.