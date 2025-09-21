szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

29°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

3 órája

Virágokat ültettek az óvodások Sátoraljaújhelyen

Címkék#önkormányzat#Sátoraljaújhely#Virágos , zöld vármegye

A „Virágos, zöld vármegye” egy olyan program, amelynek célja a közösségi terek szépítése és a gondozott, zöld környezet megteremtése. A program egyik helyszíni eseménye Sátoraljaújhelyen , a Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde volt.

Boon.hu
Virágokat ültettek az óvodások Sátoraljaújhelyen

Virágot ültetnek a sátoraljaújhelyi gyerekek

Forrás: www.satoraljaujhely.hu

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat kezdeményezésének célja, hogy zöldebbé és élhetőbbé váljanak a települések. Az óvodában közösen ültettek fákat, cserjéket és virágokat: többek között diszalmát, hortenziát, levendulát és tulipánhagymát - tudtuk meg a www.satoraljaujhely.hu oldalról. 

A programhoz az önkormányzat és a helyi közösség együttműködése is szükséges volt, hiszen mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy szebb és környezettudatosabb legyen a vármegye.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu