Virágokat ültettek az óvodások Sátoraljaújhelyen

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat kezdeményezésének célja, hogy zöldebbé és élhetőbbé váljanak a települések. Az óvodában közösen ültettek fákat, cserjéket és virágokat: többek között diszalmát, hortenziát, levendulát és tulipánhagymát - tudtuk meg a www.satoraljaujhely.hu oldalról.

A programhoz az önkormányzat és a helyi közösség együttműködése is szükséges volt, hiszen mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy szebb és környezettudatosabb legyen a vármegye.