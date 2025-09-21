55 perce
Virágokat ültettek az óvodások Sátoraljaújhelyen
A „Virágos, zöld vármegye” egy olyan program, amelynek célja a közösségi terek szépítése és a gondozott, zöld környezet megteremtése. A program egyik helyszíni eseménye Sátoraljaújhelyen , a Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde volt.
Virágot ültetnek a sátoraljaújhelyi gyerekek
Forrás: www.satoraljaujhely.hu
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat kezdeményezésének célja, hogy zöldebbé és élhetőbbé váljanak a települések. Az óvodában közösen ültettek fákat, cserjéket és virágokat: többek között diszalmát, hortenziát, levendulát és tulipánhagymát - tudtuk meg a www.satoraljaujhely.hu oldalról.
A programhoz az önkormányzat és a helyi közösség együttműködése is szükséges volt, hiszen mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy szebb és környezettudatosabb legyen a vármegye.