szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

18°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

4 órája

Már a kertek alatt jár az égszakadás? - videó

Címkék#boon video#Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében#csapadék#autópálya

A csütörtöki borongós nappal után este zivatarok, és szélrohamok pusztíthatnak Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében.

Boon.hu
Már a kertek alatt jár az égszakadás? - videó

Viharokat jeleztek Borsod-Abaúj-Zemplénre

Forrás: MW

A csütörtöki időjárási előrejelzés szerint este robbanhat a légkör: zivatarok és szélvihar fenyeget. Eleinte borongós volt az ég Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, majd csökkent a felhőzet és időnként kisütött a nap.  

vihar
Akár jégeső is várható a vihar révén
Fotó: MW

"Hajnalig, reggelig sokfelé, majd inkább csak a Tiszántúlon alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az ÉNy-i szél megerősödik. 23-27 fok között mozog majd a hőmérséklet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu

Újabb elsőfokú vihar figyelmeztetés lépett érvénybe 

Az előrejelzések szerint ma hazánk nyugati, délnyugati részein kis eséllyel előfordulhat egy-egy beágyazódott zivatar intenzív csapadék és szélerősödés kíséretében. Holnap a mainál nagyobb eséllyel a nyugati, a déli határszélen, illetve keleten alakulhatnak ki zivatarok a maihoz hasonló kísérő jelenségekkel. 

A Dunántúlon helyenként, éjszaka a középső területeken néhol, holnap északkeleten nagyobb területen fordulhat elő 20 mm feletti csapadékösszeg - írja a met.hu 

Zivatar, és eső miatt figyelmeztetnek vármegyénkben: Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat.

Videónkból látszik, hogy az M3-as autópálya környékén már leszakadt az ég: 

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu