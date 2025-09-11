Már a kertek alatt jár az égszakadás? - videó

A csütörtöki időjárási előrejelzés szerint este robbanhat a légkör: zivatarok és szélvihar fenyeget. Eleinte borongós volt az ég Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, majd csökkent a felhőzet és időnként kisütött a nap.

Akár jégeső is várható a vihar révén

Fotó: MW

"Hajnalig, reggelig sokfelé, majd inkább csak a Tiszántúlon alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az ÉNy-i szél megerősödik. 23-27 fok között mozog majd a hőmérséklet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.

Újabb elsőfokú vihar figyelmeztetés lépett érvénybe

Az előrejelzések szerint ma hazánk nyugati, délnyugati részein kis eséllyel előfordulhat egy-egy beágyazódott zivatar intenzív csapadék és szélerősödés kíséretében. Holnap a mainál nagyobb eséllyel a nyugati, a déli határszélen, illetve keleten alakulhatnak ki zivatarok a maihoz hasonló kísérő jelenségekkel.

A Dunántúlon helyenként, éjszaka a középső területeken néhol, holnap északkeleten nagyobb területen fordulhat elő 20 mm feletti csapadékösszeg - írja a met.hu

Zivatar, és eső miatt figyelmeztetnek vármegyénkben: Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat.

Videónkból látszik, hogy az M3-as autópálya környékén már leszakadt az ég: