1 órája
Már a kertek alatt jár az égszakadás? - videó
A csütörtöki borongós nappal után este zivatarok, és szélrohamok pusztíthatnak Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében.
Viharokat jeleztek Borsod-Abaúj-Zemplénre
Forrás: MW
A csütörtöki időjárási előrejelzés szerint este robbanhat a légkör: zivatarok és szélvihar fenyeget. Eleinte borongós volt az ég Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, majd csökkent a felhőzet és időnként kisütött a nap.
"Hajnalig, reggelig sokfelé, majd inkább csak a Tiszántúlon alakul ki újabb eső, zápor. Délután délnyugaton zivatarok is kitörhetnek. Az ÉNy-i szél megerősödik. 23-27 fok között mozog majd a hőmérséklet – írta a várható időjárásról a köpönyeg.hu.
Újabb elsőfokú vihar figyelmeztetés lépett érvénybe
Az előrejelzések szerint ma hazánk nyugati, délnyugati részein kis eséllyel előfordulhat egy-egy beágyazódott zivatar intenzív csapadék és szélerősödés kíséretében. Holnap a mainál nagyobb eséllyel a nyugati, a déli határszélen, illetve keleten alakulhatnak ki zivatarok a maihoz hasonló kísérő jelenségekkel.
A Dunántúlon helyenként, éjszaka a középső területeken néhol, holnap északkeleten nagyobb területen fordulhat elő 20 mm feletti csapadékösszeg - írja a met.hu
Zivatar, és eső miatt figyelmeztetnek vármegyénkben: Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat.
Videónkból látszik, hogy az M3-as autópálya környékén már leszakadt az ég:
