3 órája
Zenés vígjáték érkezik szeptemberben
A darabban nagy nevek is feltűnnek majd. A Liliom Produkció zenés vígjátéka érkezik szeptemberben Mezőkövesdre.
A Hőhullám című zenés vígjátékot hozza el a színpadra Mezőkövesden a Liliom Produkció szeptember 25-én, 18 órás kezdéssel a Közösségi Házban. A Tallós Rita által rendezett darabban olyan nevek tűnnek fel, mint Détár Enikő, Fésűs Nelli, Kokas Piroska, Ladinek Judit, valamint Szőke Zoltán.
A zenés vígjátékban
Négy különböző karakterű barátnő találkozik egy spanyol tengerpartra tartó vonaton, hogy fiatalkori kalandjaik felidézésével megszabaduljanak a mindennapok gondjaitól és kiélvezzék nyári szabadságukat. Mind az ötvenes éveikben járnak, így a forró andalúz vidéken nemcsak a meleggel, hanem saját hőhullámaikkal is meg kell küzdeniük. A vígjáték egy izgalmas, kalandos utazáson keresztül, rengeteg humorral világít rá a középkorú nők és a változókor nehézségeire. Megmutatja, hogy a nők képesek megbirkózni ezekkel a kihívásokkal, ám minden könnyebben megy öniróniával, sok nevetéssel, különösen akkor, ha számíthatnak a férfiak támogatására.
