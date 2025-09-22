Zenés vígjáték érkezik szeptemberben

A zenés vígjátékban

Négy különböző karakterű barátnő találkozik egy spanyol tengerpartra tartó vonaton, hogy fiatalkori kalandjaik felidézésével megszabaduljanak a mindennapok gondjaitól és kiélvezzék nyári szabadságukat. Mind az ötvenes éveikben járnak, így a forró andalúz vidéken nemcsak a meleggel, hanem saját hőhullámaikkal is meg kell küzdeniük. A vígjáték egy izgalmas, kalandos utazáson keresztül, rengeteg humorral világít rá a középkorú nők és a változókor nehézségeire. Megmutatja, hogy a nők képesek megbirkózni ezekkel a kihívásokkal, ám minden könnyebben megy öniróniával, sok nevetéssel, különösen akkor, ha számíthatnak a férfiak támogatására.

Forrás: mezokovesd.hu