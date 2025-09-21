szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

29°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

6 órája

Ezért figyelmeztet óvatosságra a miskolci alpolgármester! - képek, videó

Címkék#vaddisznó#boon video#Perecesen#szakember#veszély#alpolgármester#medve

Olyan dolgok történtek az utóbbi napokban, ami miatt közösségi oldalán megszólal Hollósy András. A miskolci alpolgármester veszélyre figyelmeztet, óvatosságra int.

Boon.hu
Ezért figyelmeztet óvatosságra a miskolci alpolgármester! - képek, videó

Hollósy András, Miskolc alpolgármestere óvatosságra inti a lakosságot

Forrás: MW

Miskolcon gyakoriak a medveészlelések, a helyeik korábban egy avasi játszótér mellett, a villamos nyomvonalán, Lyukó-völgyben és Miskolctapolcán is láttak már medvét, most pedig a perecesiek félnek sötétedés után kimenni az utcára. Miskolc alpolgármestere a hirado.hu-nak hangsúlyozta, hogy a legutóbbi medveészlelés hivatalosan még nem lett megerősítve, de veszélyre figyelmeztet, fokozott óvatosságra kéri a lakosságot.  

veszélyre figyelmeztet
Újabb medveészlelés volt Miskolcon. Veszélyre figyelmeztet az alpolgármester (illusztráció)
Forrás: BNPI

A boon.hu is a napokban arról adott hírt, hogy Miskolcon a perecesi városrészben barna medvét láttak. A portálunknak nyilatkozók azt állítják, volt, akihez be akart menni a nagyvad és az ajtaját kapargatta, míg máshoz csak az ablakon kukkantott be. 

Az Erdősor utcában élők pedig aggódtak gyermekeik épségéért, a medveészlelés miatt sokan ki sem merték engedni az apróságokat az utcára.

Nincs megerősítés, de veszélyre figyelmeztet  

A közösségi médiában rengeteg hozzászólás övezte a hírt, volt, aki azt állította, hogy egy hatalmas hím medvét látott, míg más csak motorzúgáshoz hasonló állati hangokat észlelt, a rosszmájú pletykák szerint pedig kacsa a perecesi medvesztori, amit csak azért terjesztenek a helyiek, hogy elriasszák a fatolvajokat az erdőszéli városrészről.
Hollósy András, Miskolc alpolgármestere közösségi oldalán kifejtette, hogy a Perecesen csattangoló medvéről szóló sajtóhírek egyelőre nem erősíthetők meg hivatalosan, ám kizárni sem lehet, hiszen az utóbbi években megszaporodtak a medveészlelések a borsodi vármegyeszékhelyen. 

Egyeztettem a természetvédelmi szakemberekkel, a Bükki Nemzeti Parktól nem kaptunk olyan információt, miszerint Perecesen medvével kapcsolatos észlelés lett volna.

 "A nemzeti park munkatársai nem látták a nagyvad nyomait a szóban forgó környéken, ennek ellenére nem zárható ki, hogy a hír igaz” – hangsúlyozta az alpolgármester, aki fokozott óvatosságra intette a lakosságot, különösen a zárt kertek tulajdonosait.

Napi 50 kilométert is megtehet egy medve 

"Közel vagyunk Felvidékhez, ahol van medveszaporulat, ez az állat naponta akár 50 kilométert is megtesz. Városunkban sok a zártkerti ingatlan, az érett vagy lehullott gyümölcsök pedig csalogatóak lehetnek a vadállatok számára is. Miskolctapolcán a hegy környékén is láttak már medvét” – sorolta az alpolgármester, aki azt is hangsúlyozta, hogy most a szarvasbőgés időszakában több vadásztársaság van a Bükkben, a medvét pedig kifejezetten riasztják a vadászattal járó erős hanghatások. 

Medveészlelés Miskolcon

Fotók: Vajda János

Hollósy András arról is beszélt, hogy egyelőre nem a medve, hanem a vaddisznók jelenléte ad folyamatosan feladatokat a városnak. Számos lakott övezetben, például a több tízezer lelkes Avason is rendszeresen találkoznak nagy létszámú kondákkal. 

A Bükk ölelésében fekvő városban komoly kihívást jelent a lakott övezetbe tévedő vadállomány.

Megvédik a miskolciakat 

Az önkormányzatnak meg kell óvnia a lakosságot az olykor emberre és a magántulajdonra is veszélyt jelentő állatoktól, de kíméletes megoldásokat alkalmaznak. 

Folyamatosan kontroll alatt tarjuk a városba tévedő vadállományt. Sokan megriadnak a csapatokban kóborló malacoktól és elvárják, hogy ritkítsuk az állományt, így Miskolcon például a vaddisznókat is igen kíméletes módszerrel, vadbefogócsapdákkal gyűjtjük be

– magyarázta Hollósy András, aki azt kéri a miskolciaktól, hogy amennyiben medvét látnak, nagyon óvatosan, a Bükki Nemzeti Park szakembereinek tanácsai szerint járjanak el, és tárcsázzák a 112-es segélyhívószámot vagy kérjenek segítséget az önkormányzati rendészettől.

Perecesen élők beszéltek a boon.hu-nak arról, hogy medvét láttak, hallottak lakóhelyükön: 

 

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu