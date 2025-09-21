3 órája
Ezért figyelmeztet óvatosságra a miskolci alpolgármester! - képek, videó
Olyan dolgok történtek az utóbbi napokban, ami miatt közösségi oldalán megszólal Hollósy András. A miskolci alpolgármester veszélyre figyelmeztet, óvatosságra int.
Hollósy András, Miskolc alpolgármestere óvatosságra inti a lakosságot
Miskolcon gyakoriak a medveészlelések, a helyeik korábban egy avasi játszótér mellett, a villamos nyomvonalán, Lyukó-völgyben és Miskolctapolcán is láttak már medvét, most pedig a perecesiek félnek sötétedés után kimenni az utcára. Miskolc alpolgármestere a hirado.hu-nak hangsúlyozta, hogy a legutóbbi medveészlelés hivatalosan még nem lett megerősítve, de veszélyre figyelmeztet, fokozott óvatosságra kéri a lakosságot.
A boon.hu is a napokban arról adott hírt, hogy Miskolcon a perecesi városrészben barna medvét láttak. A portálunknak nyilatkozók azt állítják, volt, akihez be akart menni a nagyvad és az ajtaját kapargatta, míg máshoz csak az ablakon kukkantott be.
Az Erdősor utcában élők pedig aggódtak gyermekeik épségéért, a medveészlelés miatt sokan ki sem merték engedni az apróságokat az utcára.
Nincs megerősítés, de veszélyre figyelmeztet
A közösségi médiában rengeteg hozzászólás övezte a hírt, volt, aki azt állította, hogy egy hatalmas hím medvét látott, míg más csak motorzúgáshoz hasonló állati hangokat észlelt, a rosszmájú pletykák szerint pedig kacsa a perecesi medvesztori, amit csak azért terjesztenek a helyiek, hogy elriasszák a fatolvajokat az erdőszéli városrészről.
Hollósy András, Miskolc alpolgármestere közösségi oldalán kifejtette, hogy a Perecesen csattangoló medvéről szóló sajtóhírek egyelőre nem erősíthetők meg hivatalosan, ám kizárni sem lehet, hiszen az utóbbi években megszaporodtak a medveészlelések a borsodi vármegyeszékhelyen.
Egyeztettem a természetvédelmi szakemberekkel, a Bükki Nemzeti Parktól nem kaptunk olyan információt, miszerint Perecesen medvével kapcsolatos észlelés lett volna.
"A nemzeti park munkatársai nem látták a nagyvad nyomait a szóban forgó környéken, ennek ellenére nem zárható ki, hogy a hír igaz” – hangsúlyozta az alpolgármester, aki fokozott óvatosságra intette a lakosságot, különösen a zárt kertek tulajdonosait.
Napi 50 kilométert is megtehet egy medve
"Közel vagyunk Felvidékhez, ahol van medveszaporulat, ez az állat naponta akár 50 kilométert is megtesz. Városunkban sok a zártkerti ingatlan, az érett vagy lehullott gyümölcsök pedig csalogatóak lehetnek a vadállatok számára is. Miskolctapolcán a hegy környékén is láttak már medvét” – sorolta az alpolgármester, aki azt is hangsúlyozta, hogy most a szarvasbőgés időszakában több vadásztársaság van a Bükkben, a medvét pedig kifejezetten riasztják a vadászattal járó erős hanghatások.
Medveészlelés MiskolconFotók: Vajda János
Hollósy András arról is beszélt, hogy egyelőre nem a medve, hanem a vaddisznók jelenléte ad folyamatosan feladatokat a városnak. Számos lakott övezetben, például a több tízezer lelkes Avason is rendszeresen találkoznak nagy létszámú kondákkal.
A Bükk ölelésében fekvő városban komoly kihívást jelent a lakott övezetbe tévedő vadállomány.
Megvédik a miskolciakat
Az önkormányzatnak meg kell óvnia a lakosságot az olykor emberre és a magántulajdonra is veszélyt jelentő állatoktól, de kíméletes megoldásokat alkalmaznak.
Folyamatosan kontroll alatt tarjuk a városba tévedő vadállományt. Sokan megriadnak a csapatokban kóborló malacoktól és elvárják, hogy ritkítsuk az állományt, így Miskolcon például a vaddisznókat is igen kíméletes módszerrel, vadbefogócsapdákkal gyűjtjük be
– magyarázta Hollósy András, aki azt kéri a miskolciaktól, hogy amennyiben medvét látnak, nagyon óvatosan, a Bükki Nemzeti Park szakembereinek tanácsai szerint járjanak el, és tárcsázzák a 112-es segélyhívószámot vagy kérjenek segítséget az önkormányzati rendészettől.
Perecesen élők beszéltek a boon.hu-nak arról, hogy medvét láttak, hallottak lakóhelyükön:
